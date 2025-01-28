Поляки о "котлах": Зеленский управляет ВСУ, как Гитлер в конце войны (Defence24, Польша)

Из-за отсутствия приказа об эвакуации из Великой Новоселки украинские войска понесли огромные потери, пишет Defence24. Это продолжится до тех пор, пока наверху не примут решение о капитуляции. Читатели издания сравнивают методы управления ВСУ Зеленским с поведением Гитлера в конце войны.

Из-за отсутствия приказа об эвакуации Великой Новоселки украинские войска были вынуждены защищать свои позиции до последнего. Трагическое положение защитников было обусловлено, в частности, крайне неблагоприятной географической локацией этого поселка.

Великая Новоселка расположена в излучине трех рек, что превратило ее в настоящую ловушку. В результате один из гарнизонов ВСУ был окружен и попал в котел.

Данный населенный пункт считался стратегическим из-за его расположения вблизи границы с Днепропетровской областью. До войны поселок насчитывал более 5 тысяч жителей и представлял собой последнюю украинскую крепость в южной части Донецкой области. Он также играл роль регионального логистического узла для украинских войск. Однако в результате продвижения Армии России на донбасском фронте, а также падения Кураховской ТЭЦ в начале этого года поселок полностью утратил свое стратегическое значение.

Уже в начале 2025 года мы сообщали, что Великая Новоселка фактически оказалась в окружении. Это произошло после поражения украинцев в битве за Новый Комар, которая закончилась 19 декабря 2024 года. Спустя несколько дней русские разбомбили мост через реку Мокрый Ял, расположенный параллельно проспекту Гагарина, тем самым нарушив сообщение между Времевкой и Великой Новоселкой. Кроме того, 27 декабря русские физически перерезали дорогу А-0510, которая представляла собой последний маршрут, соединяющий Времевку с Днепропетровской областью. Это было последней каплей, после чего поступил приказ об эвакуации.

Последствия русского наступления

В отсутствие приказа об отходе гарнизон, оборонявший Великую Новоселку и соседнюю Времевку оказался не только без путей коммуникации, по которым осуществлялось снабжение и ротация войск, но и из-за особенностей местности был разделен на четыре части.

В наилучшем с тактической точки зрения положении оказались украинские войска во Времевке, где дислоцировалась 141-я отдельная пехотная бригада. Несмотря на блокаду дороги, военные ВСУ избежали полного окружения, поскольку имели возможность эвакуироваться по пересеченной местности. Гораздо хуже сложилась ситуация в Великой Новоселке, где оборону осуществляла 110-я механизированная бригада. Там защитники были разделены на три отдельных сектора, а именно:

- центральную и северную часть города, расположенную в излучинах рек Мокрый Ял и Кашлагач;

- восточный район Кашлагач, ограниченный рекой Кашлагач с одной стороны и линией наступления российских войск с другой;

- южный район Шайтанка, который находится между реками Шайтанка, Мокрый Ял и южным флангом фронта.

Рассечение войск, сложные географические условия и давление со стороны противника сделали положение украинских войск безнадежным.Потенциальная эвакуация города возможна только по полям, находящимся в излучинах реки Мокрый Ял, ширина которой на некоторых участках достигает 50 м. Таким образом, отступление требовало форсирования реки, что, естественно, связано с потерей техники и личного состава из-за вездесущих беспилотных русских FPV-дронов и активной работы вражеской артиллерии. В самой трагической ситуации оказались защитники южного района поселка Шайтанка. Эти территории расположены у притока реки Шайтанка к Мокрому Ялу. Два моста, ведущие в сторону центра города, также были повреждены наступающими русскими войсками.

Штурм рассеченных позиций украинцев

Но вернемся к ситуации на начало января 2025 года, когда русские еще не зашли в Великую Новоселку. Русские штурмовали этот поселок с конца ноября 2024 года, но украинцам удалось отразить все атаки. Однако российская армия наступала по двум направлениям — с юга со стороны деревень, лежащих в излучинах Мокрого Яла, а также со стороны Нового Комара. До 11 января украинцы оказывали сопротивление в селе Нескучное. Его падение имело в числе прочего и символическое значение — это была первая деревня, захваченная украинцами во время контрнаступления в июне 2023 года.

Захват Нескучного позволил русским осуществить прямой штурм Времевки. Это произошло 15 января, а уже на следующий день 141-я отдельная пехотная бригада, не оказав серьезного сопротивления, эвакуировалась полями в сторону Шевченко. В результате русские зацепились за западный берег Мокрого Яла, реки широкой примерно 30-40 м, на высоте разрушенного моста вдоль проспекта Гагарина. Этот маневр привел к тому, что защитникам южного района Шайтанка пришлось эвакуироваться, форсируя одноименную реку. Однако, добравшись до центра города, они оказались во второй отрезанной группировке у реки Мокрый Ял.

Кроме того, с северного фланга русские развивали наступление от поселка Новый Комар. С 13 по 17 января им удалось оттеснить украинцев к восточному району села Новоселка, к реке Кашлагач. Одновременно русские полностью заняли восточный берег Мокрого Яла на северном фланге, замкнув кольцо окружения.

Оперативное окружение Великой Новоселки очень сильно напоминает ситуацию в Селидове конца октября 2024 года, когда ВСУ были окружены аналогичным образом. Однако там география была более благосклонна к защитникам этого села. Тогда решение об эвакуации было принято вовремя, что позволило минимизировать потери.

19 января начался непосредственный штурм Великой Новоселки в исполнении 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты российской армии. Штурм начался с северо-востока, русские атаковали украинцев, оборонявших восточный район Кашлагач. К 23 января какие-то украинские подразделения сдались, а другие просочились в северную часть города. За день до этого русские, атаковав фронтально с востока и заняв южную часть района Кашлагач, переправились через одноименную реку и зашли в самый центр Великой Новоселки.

23 января произошло крушение украинской обороны, и русские продвинулись почти на 2 км между реками Кашлагач и Мокрый Ял, взяв под контроль центр города. В результате гарнизон, защищающий район Шайтанка, был физически отрезан не только рекой, но и российскими войсками. Украинские солдаты оказались в котле размером в один квадратный километр.

(…)

24 января россияне водрузили свой флаг на здании городской администрации. Ситуация в северной части населенного пункта остается неясной. Некоторые источники сообщают, что защитники начали эвакуацию, форсировав реку Мокрый Ял. Согласно другим данным, 110-я механизированная бригада не эвакуируется и продолжает удерживать позиции.

В социальных сетях публикуются кадры, на которых виден результат городских боев. Русские находят в занятых зданиях десятки тел погибших украинцев. Промедление с приказом об эвакуации из Великой Новоселки привело к огромным потерям с украинской стороны. Пока наверху не примут решение о капитуляции, украинские солдаты и дальше будут уничтожаться наступающими российскими войсками.

Комментарии читателей:

Młot na czarownice

Удивляет упорство, с которым украинские военные защищают котлы, которые русские часто намеренно не закрывают до конца, рассчитывая нанести тяжелые потери отступающим под огнем украинцам. Иногда лучше отдать территорию без боя, чем жертвовать опытными солдатами во имя борьбы за развалины... Эти потерянные войска могли бы очень пригодиться на решающем этапе конфликта.

staryPolak

Как ни печально, но, читая текст, я вспомнил, что подобным образом управлял войсками в конце войны Гитлер. Видно, "великий вождь украинского народа" решил войти в историю. Если вы так цените жизни своих солдат, то не удивляйтесь массовому дезертирству. И добавим сюда тотальную коррупцию. Когда идут боевые действия, когда государству и народу грозит гибель, коррупцию следует выжигать каленым железом.

Darek S.

Похоже, русская техника взяла верх над западной. Дроны на оптоволокне оказались попаданием в десятку. Нам повезло, что русские еще не пришли к нам, потому что сегодня мы продержались бы еще меньше, чем в 1939 году.

Andbro

А ведь нам обещали чуда на Днепре. Вся НАТО и ЕС свято в это верили. И наш генералитет тоже.

Przyszłość

Andbro, а чудо случилось. Оно состоит в том, что Россия (чья экономика сопоставима с итальянской) прет вперед и побеждает Украину, которой помогают 40 самых богатых стран мира.

Kurczak

Przyszłość, президент США Байден говорил о коалиции 60 стран, которые поддерживают Киев финансами, техникой и специалистами.

Przyszłość

Что касается трех рек — еще месяц назад у нас везде писали, что это отличные географические условия для обороны. А тут — на тебе!

Krtek

Нам рассказывают, про азиатские "мясные штурмы", а тут оказывается, что и украинцы вовсю практикуют этот метод.

Zam Bruder

Интересно, где "чудо-оружие", которое должно было разгромить русских? Судя по всему, роли поменялись, окруженные украинские подразделения сегодня сами борются с массированными атаками российских беспилотников. Не стоит недооценивать противника, это одно из главных правил ведения боевых действий.

Prezes Polski

Надеюсь, что такие реляции с полей сражений на Украине заставят все-таки задуматься людей, которые считают "Восточный щит" панацеей от нападения русских. Да, траншеи, блиндажи, засеки, противотанковые ежи и рвы необходимы для обороны, но рассчитывать, что они смогут остановить агрессора, может только очень наивный человек.

Автор: Артур Росиньский (Artur Rosiński)