Аrmy Recognition: Франция намерена реформировать свою армию с учётом опыта конфликта на Украине

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Франция на примере 2-й бронетанковой бригады Страсбурга намерена реформировать армию с учетом опыта российско-украинского конфликта. Об этом сообщает издание Army Recognition. В публикации отмечается, что в настоящее время это соединение, в состав которого входят семь полков, усиленно готовится к боевым действиям в сложных условиях.

Российско-украинский конфликт, характеризующийся широким использованием беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и гибридных стратегий, потребовал тщательной переоценки военных доктрин. В ответ на это генерал Шилль, начальник штаба сухопутных войск Франции, изложил чёткие директивы на 2024 год и далее, подчеркнув необходимость создания армии, которая будет сочетать технологические инновации, возможности быстрого развёртывания и коллективную устойчивость

– отмечает издание.

Автор материала добавляет, что 2-я бронетанковая бригада, обладающая богатым военным наследием, находится в авангарде этих преобразований.

Как подчеркивает Аrmy Recognition, только в прошлом году в подразделениях бригады было реализовано несколько инициатив, направленных на интеграцию передовых технологий, в том числе цифровых систем управления, усовершенствованных датчиков и модернизированной бронетехники.

Эти учения, как отмечается, позволили протестировать уже внедренные инновации в сложных условиях, аналогичных тем, что наблюдаются на Украине. Как поясняют французские военные, тренировки также направлены на укрепление взаимодействия с другими подразделениями страны и союзников, что является важнейшим требованием для многонациональных операций.

Впрочем, по информации издания, одним только внедрением новых технологий и модернизацией бронетехники реформы во французской армии не ограничатся. Военачальники Пятой республики планируют также уделить особое внимание качественной подготовке личного состава.

Подготовка не ограничивается технологическими достижениями. Значительное внимание также уделяется физической и психологической подготовке солдат, которые должны быть готовы действовать в сложных условиях. Полки бригады участвуют в интенсивных тренировках, часто в сотрудничестве с европейскими коллегами, чтобы повысить их устойчивость и способность адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам

– подчеркивается в публикации.