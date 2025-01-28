Аrmy Recognition: Франция намерена реформировать свою армию с учётом опыта конфликта на Украине

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Франция на примере 2-й бронетанковой бригады Страсбурга намерена реформировать армию с учетом опыта российско-украинского конфликта. Об этом сообщает издание Army Recognition. В публикации отмечается, что в настоящее время это соединение, в состав которого входят семь полков, усиленно готовится к боевым действиям в сложных условиях.
– отмечает издание.
Автор материала добавляет, что 2-я бронетанковая бригада, обладающая богатым военным наследием, находится в авангарде этих преобразований.
Как подчеркивает Аrmy Recognition, только в прошлом году в подразделениях бригады было реализовано несколько инициатив, направленных на интеграцию передовых технологий, в том числе цифровых систем управления, усовершенствованных датчиков и модернизированной бронетехники.
Эти учения, как отмечается, позволили протестировать уже внедренные инновации в сложных условиях, аналогичных тем, что наблюдаются на Украине. Как поясняют французские военные, тренировки также направлены на укрепление взаимодействия с другими подразделениями страны и союзников, что является важнейшим требованием для многонациональных операций.
Впрочем, по информации издания, одним только внедрением новых технологий и модернизацией бронетехники реформы во французской армии не ограничатся. Военачальники Пятой республики планируют также уделить особое внимание качественной подготовке личного состава.
– подчеркивается в публикации.