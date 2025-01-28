Войти
Военное обозрение

Аrmy Recognition: Франция намерена реформировать свою армию с учётом опыта конфликта на Украине

331
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Франция на примере 2-й бронетанковой бригады Страсбурга намерена реформировать армию с учетом опыта российско-украинского конфликта. Об этом сообщает издание Army Recognition. В публикации отмечается, что в настоящее время это соединение, в состав которого входят семь полков, усиленно готовится к боевым действиям в сложных условиях.

Российско-украинский конфликт, характеризующийся широким использованием беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и гибридных стратегий, потребовал тщательной переоценки военных доктрин. В ответ на это генерал Шилль, начальник штаба сухопутных войск Франции, изложил чёткие директивы на 2024 год и далее, подчеркнув необходимость создания армии, которая будет сочетать технологические инновации, возможности быстрого развёртывания и коллективную устойчивость

– отмечает издание.

Автор материала добавляет, что 2-я бронетанковая бригада, обладающая богатым военным наследием, находится в авангарде этих преобразований.

Как подчеркивает Аrmy Recognition, только в прошлом году в подразделениях бригады было реализовано несколько инициатив, направленных на интеграцию передовых технологий, в том числе цифровых систем управления, усовершенствованных датчиков и модернизированной бронетехники.

Эти учения, как отмечается, позволили протестировать уже внедренные инновации в сложных условиях, аналогичных тем, что наблюдаются на Украине. Как поясняют французские военные, тренировки также направлены на укрепление взаимодействия с другими подразделениями страны и союзников, что является важнейшим требованием для многонациональных операций.

Впрочем, по информации издания, одним только внедрением новых технологий и модернизацией бронетехники реформы во французской армии не ограничатся. Военачальники Пятой республики планируют также уделить особое внимание качественной подготовке личного состава.

Подготовка не ограничивается технологическими достижениями. Значительное внимание также уделяется физической и психологической подготовке солдат, которые должны быть готовы действовать в сложных условиях. Полки бригады участвуют в интенсивных тренировках, часто в сотрудничестве с европейскими коллегами, чтобы повысить их устойчивость и способность адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам

– подчеркивается в публикации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 14:03
  • 7196
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.01 13:47
  • 140
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.01 13:30
  • 1
Видео битвы дрона с роботом-собакой стало вирусным в Китае
  • 28.01 12:42
  • 11
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 28.01 12:21
  • 2
Защита и реакция: в армии создают спецподразделения обороны тыловых объектов от БПЛА
  • 28.01 12:08
  • 1
"От Запада ожидали большего". После неудач на Украине в ЕС создадут "танк будущего"
  • 28.01 07:14
  • 0
Навеяно одной околофлотской дискуссией.
  • 28.01 05:12
  • 26
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 28.01 02:58
  • 6
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 28.01 02:07
  • 1
Стало известно о проблемах телескопа JWST из-за инфляции
  • 28.01 02:00
  • 1
Трамп и Путин: непрочные отношения, которые изменят мир (The Times, Великобритания)
  • 27.01 21:39
  • 3
Ответ на "Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО"
  • 27.01 19:35
  • 218
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.01 13:06
  • 1
Игра на поражение: ВСУ атаковали регионы РФ реактивными БПЛА
  • 27.01 11:10
  • 0
Дронов много не бывает