Кабмин поддержал проект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу

Законопроект был разработан главой комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект, согласно которому решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть исполнению в следующие периоды проведения призыва в течение одного года. Проект отзыва, одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности, есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания", - отмечается в документе.

Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, поправками предлагается дополнить закон "О воинской обязанности и военной службе". Как указывают в кабмине, документ предусматривает, "что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня принятия указанного решения".