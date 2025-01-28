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ЦАМТО

Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

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Армия Литвы
Военнослужащие ВС Литвы.
Источник изображения: www.15min.lt

ЦАМТО, 27 января. Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить оборонные расходы до 5% ВВП под давлением президента США Дональда Трампа.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на главу МИД Литвы Кястутиса Будриса и премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

"Литва и Эстония ответили на "хорошее и конструктивное давление" со стороны президента США Дональда Трампа и стали первыми странами НАТО, пообещавшими тратить на оборону более 5% своего ВВП в рамках стремления резко нарастить военный потенциал", – цитирует "РИА Новости" публикацию издания.

По словам министра иностранных дел Литвы К.Будриса, Европу ждет "новая эра" после обещания Литвы увеличить расходы на оборону до 5-6% ВВП, начиная со следующего года. "Конечно, давление есть, и это хорошее и конструктивное давление со стороны нашего стратегического и крупнейшего союзника в НАТО. Мы не можем игнорировать эти сообщения", – заявил газете министр.

Премьер-министр Эстонии К.Михал отметил, что его страна также намерена повысить военные расходы с 3,7% до 5% ВВП. "Наш ключевой партнер по безопасности при новом президенте дал четкий сигнал: расходы на оборону НАТО необходимо увеличить. Мы знаем нашего оппонента, и я полностью согласен – наша цель должна составить 5%", – подчеркнул он.

Согласно министрам, Литва планирует покрыть расходы на оборону за счет государственных займов и общеевропейских финансовых инструментов для обороны, тогда как Эстония может прибегнуть к "сокращениям бюджета государственного сектора".

При этом издание указывает, что в литовских оппозиционных кругах сомневаются в возможности достижения такой цели.

Ранее газета Financial Times сообщала, что команда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО, отмечает агентство.

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