Патрушев посетил концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор"

Патрушеву показали производство морского подводного оружия в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге посетил концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" – крупнейшее городское предприятие оборонной отрасли.

Патрушев осмотрел сборочный и механосборочный цеха производственного комплекса "Гидроприбора", где ознакомился с современными технологиями производства продукции для ВМФ и новыми разработками концерна.

Патрушев обсудил с руководством концерна перспективные направления научных исследований, финансово-экономические показатели деятельности предприятия и производственную загрузку, а также ключевые вопросы модернизации производства.

За последние годы в концерне завершена реконструкция многих цехов, созданы новые производственные участки и комплексы. Расширение производства и внедрение в рабочий процесс новейшего оборудования позволяет сегодня работать эффективно и справляться с увеличением объема заказов. Производственные мощности "Гидроприбора" загружены полностью, портфель заказов сформирован на несколько лет вперед. При этом в концерне была успешно реализована программа импортозамещения: практически все производимые изделия изготавливаются из отечественных комплектующих.

На совещании Патрушеву представили и результаты деятельности концерна как государственного научного центра. На предприятии готовят кадры высшей квалификации на базе аспирантуры и докторантуры, работает диссертационный совет по научной специальности "Вооружение и военная техника".

Концерн "Морское подводное оружие – "Гидроприбор" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение") – государственный научный центр РФ, ведущий разработчик, производитель и поставщик морского подводного оружия и подводно-технических средств специального назначения для ВМФ. Предприятие создает и выпускает различные виды морского подводного оружия, средства гидроакустического противодействия, автономные необитаемые подводные аппараты, гидроакустические станции. В состав АО "Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" входят АО "НИИ морской теплотехники", АО "Завод "Дагдизель", АО "Электротяга", АО "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", АО "НПЦ "Сонар".