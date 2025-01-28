США в 2024 году поставили военную продукцию за рубеж на рекордную сумму - более 300 млрд долларов

Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон в прошлом году поставил иностранным государствам военную продукцию на 318,7 миллиарда долларов, что является рекордным показателем за последние годы. Об этом говорится в отчете Госдепартамента США. Как поясняют в ведомстве, эта сумма отражает продажу вооружений на $96,9 млрд, профинансированную союзниками и партнерами США.

В 2024 финансовом году общий объем продукции военного назначения и услуг, а также деятельности по военному сотрудничеству, осуществленной в рамках системы продажи вооружений за рубеж Foreign Military Sales, составил $117,9 млрд. Рост составил 45,7% по сравнению с $80,9 млрд в 2023 финансовом году. Это самый высокий ежегодный суммарный показатель продаж и помощи нашим союзникам и партнерам

– подчеркивают в Госдепартаменте.

В ведомстве добавляют, что прямые продажи оружия по программе Direct Commercial Sales в прошлом финансовому году превысили $200 млрд, что на 27,5% больше, чем в 2023 году.

Как отмечают военные аналитики, такие показатели Штаты продемонстрировали во многом благодаря российско-украинскому конфликту. Многие страны, которые являются союзниками или партнерами США, выразили желание пополнить свои запасы вооружений взамен тех, что были переданы Киеву.

Кроме того, немалый вклад в этот показатель внесли прямые военные поставки вооружений Украине.

При этом американские оружейные гиганты прогнозируют в ближайшие кварталы увеличение заказов на бронетехнику, артиллерийские снаряды и комплексы ПВО Patriot.

Напомним, в 2023 финансовом году США заработали на поставках оружия в другие страны 80,9 миллиарда долларов. А в 2022 году – 28 миллиардов долларов.