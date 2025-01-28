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Военное обозрение

Отставной генерал ВСУ Кривонос: К весне российское командование введёт свежие резервы и первым делом возьмёт Купянск

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Источник изображения: topwar.ru

Российское командование готовит удар на Купянск, у Генштаба ВСУ нет сил и средств, чтобы удержать этот город. С таким заявлением выступил бывший замкомандующего силами ССО ВСУ Сергей Кривонос.

Российская армия активно готовит резервы, которые ближе к весне присоединятся к действующим войскам. Как заявил Кривонос, в ближайшее время на линии боевого соприкосновения появится большое количество свежих и подготовленных российских контрактников, набранных в прошлом году. А противостоять им будет уставшая морально и физически украинская армия.

По мнению отставного украинского генерала, к весне российские войска будут готовы взять Купянск, а также продвинуться и на других направлениях, особенно на южном Донбассе, где идет окружение Покровска.

Они за прошлый год набрали более 400 тыс. дополнительно контрактников, и сейчас определённое их количество проходит подготовку. И ближе к весне они смогут это реализовывать. Один из наиболее угрожающих участков – это всё-таки Купянское направление. Там есть и мощное накопление сил и средств врага, достаточно большое, и они готовятся всё-таки додавить,

- заявил Кривонос.

Вообще же, как считает генерал, тяжелая ситуация для украинской армии сложилась практически на всей линии фронта. Вину в том, что ВСУ несут потери, а также в нехватке вооружений и оборонительных линий, Кривонос полностью возлагает на Зеленского и его окружение, а также на генералов. По его словам, в случае поражения есть с кого спросить.

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Страны
Россия
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