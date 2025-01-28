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Военное обозрение

«Нет и 2 процентов от ВВП»: генсек НАТО встретится с испанским премьером, чтобы решить вопрос с недостаточными тратами Мадрида на оборону

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа в отношении европейских стран, правительствам которых так и не удалось увеличить отчисления на оборону до уровня двух процентов, этот вопрос будет одним из главных в повестке дня грядущей встречи премьер-министра Испании Педро Санчеса и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Мадриде.

Как напоминает издание Euractiv, помимо упреков в недостаточных тратах на оборону, Трамп ошибочно назвал являющуюся членом ЕС и НАТО Испанию «страной БРИКС» и пригрозил Мадриду повышением торговых пошлин. После этих слов Трампа Санчес поспешил заверить нового американского президента в том, что Испания является «надежным партнером НАТО» и обязательно выполнит обязательства по оборонным расходам.

Между тем, в настоящее время оборонные расходы Испании не достигают рекомендованного в НАТО минимального значения в 2% от ВВП страны, не говоря уже о 5%, требуемых Трампом. Испания выделяет на оборону всего 1,28% от своего ВВП, оставаясь страной с самыми низкими расходами среди всех членов альянса.

При этом, по словам главы Минобороны страны Маргариты Роблес, Мадрид намерен достичь целевого показателя в 2% к 2029 году. Между тем, большинство членов НАТО уже достигли этой цели, а Польша даже намерена достичь уровня в 4,7% до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что Рютте в ходе своего выступления на экономическом форуме в Давосе предупредил, что если члены альянса не увеличат свои расходы на оборону, они уже через несколько лет не будут обладать возможностью защитить себя в случае каких-либо угроз.

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