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Военное обозрение

Внедрение программы Трампа по развитию ИИ может привести к дефициту электроэнергии в США

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне обещаний положить конец украинскому конфликту, а также претензий на Гренландию, Канаду и Панамский канал, новый хозяин Белого дома Дональд Трамп задекларировал ещё одну амбициозную цель – сделать США неоспоримым лидером в сфере искусственного интеллекта.

На эти нужды планируется выделить полтриллиона долларов. Причем 100 млрд участники программы готовы инвестировать уже сейчас.

Согласно заявлениям руководства техногигантов, таких как OpenAI, проект, получивший название Stargate, будет нацелен в первую очередь на строительство сверхмощных дата-центров.

Кроме того, ощутимая доля средств, выделяемых на развитие ИИ-технологий, пойдет на возведение дополнительной энергетической инфраструктуры, так как расширение вычислительных мощностей напрямую связано с увеличением потребления электроэнергии.

В свою очередь, ряд экспертов обращают внимание на серьезную «не состыковку» в планах американского президента. Всё дело в том, что Трамп собирается «наводнить» Европу энергоресурсами, включая СПГ. При этом выработку электричества в США он намерен «переложить» на АЭС, отказавшись от использования для этих нужд газа, который пойдет на экспорт.

В итоге аналитики считают, что атомная отрасль в Штатах попросту может не потянуть одновременно резкое расширение «прожорливых» в энергетическом плане вычислительных мощностей для ИИ, а также выработку для промышленности и потребителей.

На этом фоне даже высказываются опасения, что «одержимость» Трампа обзавестись искусственным «супер интеллектом» может привести к дефициту электроэнергии в США.

К слову, руководство компании-оператора АЭС в ОАЭ уже увидело потенциальную выгоду в нехватке энергетических мощностей в США для развития ИИ, предложив свои услуги. Правда, если речь идет о строительстве дата-центров в Эмиратах, то это кажется не самым лучшим решением с учетом крайне жаркого климата.

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Страны
Канада
ОАЭ
Панама
США
Персоны
Трамп Дональд
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