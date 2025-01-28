Офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты и расходы на них

ЦАМТО, 27 января. Украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в организации.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.

"Офис USAID на Украине получил приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Как подчеркнул источник "Общественного", на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.