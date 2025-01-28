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Военное обозрение

Занимающая четвертое место по объёмам военной помощи Киеву Дания нарастит поставки оружия Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Дания наращивает военную помощь Украине, запланировав на этот год выделение Киеву 1,35 млрд. долларов. Кроме того, Копенгаген намерен хорошо вложиться в украинский ВПК. Об этом сообщили в посольстве России в Дании.

Говоря о главных спонсорах киевского режима, снабжающих Зеленского оружием и всем необходимым для ведения войны, мы всегда вспоминаем США, Германию, Британию и Францию, но почему-то в упор не замечаем Данию. А ведь это государство находится на четвертом месте по объемам военной помощи Киеву. Начиная с 2022 года датчане поставили военной помощи Украине на 7,5 млрд долларов, далеко обогнав ту же Францию с 3,5 млрд.

При этом Дания поставляет Украине весь спектр имеющихся вооружений, периодически выступая инициатором поставок, как, например, было с истребителями F-16, переданными безвозмездно. Датчане отправляли Киеву танки, САУ, противокорабельные ракеты и многое другое. В этом году Копенгаген планирует нарастить военную помощь Зеленскому и привлечь к этому другие страны.

На 2025 год предусмотрено выделение Копенгагеном военной помощи киевскому режиму на $1,35 млрд. В период датского председательства в ЕС одним из приоритетов Копенгагена станет наращивание совместных закупок и производства вооружений в странах ЕС, в том числе для последующей передачи Украине,

- приводят «Известия» сообщение посольства.

Как заявляют эксперты, Дания является очень богатой страной с сильной русофобией. По сути, это та же Прибалтика, но гораздо богаче и имеющая возможность помогать Зеленскому.

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