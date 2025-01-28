НАТО начала делиться секретной информацией о вооружениях с промышленностью (Bloomberg, США)

Bloomberg: НАТО начала делиться секретной военной информацией с промышленностью

НАТО планирует делиться засекреченной военной информацией с промышленностью и ЕС, сообщает Bloomberg. Это сведения о намеченных целях по военным возможностям, которые определяют, какое оружие и оборудование необходимо производить членам альянса и в каких количествах.

Андреа Палашано

НАТО начала делиться намеченными целями по военным возможностям (прежде строго засекреченными) — которые определяют, какое оружие и оборудование необходимо производить членам альянса и в каких количествах — с военной промышленностью, сообщают осведомленные источники.

Альянс предпринял этот шаг в рамках наращивания производства, в то время как его новый генеральный секретарь Марк Рютте призвал “переключиться на военное мышление”.

По словам осведомленных источников, пожелавших остаться анонимными в силу деликатности темы, альянс ищет способ, как выразить часть общих целей в безопасном формате, чтобы поделиться этими сведениями с представителями отрасли и убедить компании нарастить производственные мощности. Этот шаг потребует консенсуса среди союзников, но может произойти уже в ближайшие несколько месяцев.

Инициатива появилась на этапе, когда члены НАТО активно перевооружаются на фоне конфликта на Украине. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом лишь прибавило остроты и срочности этим усилиям. Ранее президент США пригрозил отказать в военной поддержке тем из союзников, которые не тратят достаточно средств на оборону.

В рамках отдельной процедуры альянс начал делиться ранее засекреченными стандартами с Европейским союзом, к которому также принадлежит большинство 32 членов НАТО, кроме девяти, сообщили источники. В силу конфиденциальности эти данные будут публиковаться постепенно по мере их проработки и обновления.

Эти стандарты — военные критерии для унификации вооруженных сил союзников и повышения оперативной совместимости. В частности, к ним относятся калибр оружия или общая военная терминология.

Доступ к этой информации позволит членам ЕС привести нормы в единообразие как по военным вопросам, так и по вопросам двойного назначения, включая радиочастоты.

Чиновник НАТО заявил, что процесс обмена стандартами, в том числе с ЕС, начат в рамках новых оборонительных планов альянса. Кроме того, он также более тесно сотрудничает с промышленностью, сообщил чиновник.

Недавно НАТО поделилась с ЕС материальными стандартами без грифа “совершенно секретно”. Комиссар Европейского союза по обороне Андрюс Кубилюс назвал этот шаг “беспрецедентным” проявлением доверия.

По словам осведомленных источников, этот шаг был предпринят по инициативе Рютте. После вступления в должность в октябре бывший премьер-министр Нидерландов сосредоточился на укреплении связей между НАТО и ЕС.

Рютте также настоятельно призвал оборонную промышленность наращивать производство. Главным образом это касается Старого света.

“Деньги уже на столе, и их будет только больше”, — заявил он в своей декабрьской речи, призывая компании “ввести дополнительные смены и запустить новые производственные линии”.

Ожидается, что под руководством Рютте НАТО примет новые, расширенные цели по военным возможностям, которые будут сопровождаться повышенными нормативами расходов на оборону для союзников (в настоящее время они составляют 2% от объема ВВП). Это может произойти уже грядущим летом на ежегодном саммите альянса в Гааге.