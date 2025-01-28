Репортаж из подразделения ВСУ, запускающего беспилотники в глубокий тыл России (Reuters, Великобритания)

Атаками беспилотников по российскому тылу ВСУ надеются сдержать неумолимый натиск россиян, пишет Reuters. Однако операторы БПЛА вынуждены расписаться в собственном бессилии. Одними лишь дронами, без пехоты, артиллерии и авиации, не изменить ход конфликта.

Налеты украинских беспилотников на Россию участились. Корреспонденту Reuters выпала уникальная возможность поприсутствовать при их запуске.

В лесистой местности на Украине падал снег. Дальнобойные ударные беспилотники один за другим разбегались по неосвещенному заброшенному шоссе и взмывали в ночное небо под жужжание двигателей.

Начиненные взрывчаткой беспилотные летательные аппараты — неотъемлемая часть украинской кампании ударов глубоко в тыл России на фоне неумолимого наступления войск Москвы на востоке.

“Наша главная цель — бить по логистическим узлам в тылу и складам боеприпасов и тем самым снижать натиск противника на фронте”, — сказал командир батальона подразделения беспилотников ВСУ, назвав лишь свой позывной “Каспер”.

Киевское командование разрешило агентству Reuters поприсутствовать при запуске беспилотников, но подчеркнуло, что место и дата удара засекречены по соображениям безопасности.

Основную часть своей программы боевых беспилотников Украина держит в секрете. Она считается бесценным средством для подрыва огромной военно-промышленной базы России даже при отсутствии у Киева столь обширного арсенала дальнобойных ракет, как у Москвы.

Москва устраивает налеты дальнобойных беспилотников каждую ночь. Но и Киев в последние недели активизировался на этом поприще, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении почти трехлетнего конфликта между Россией и Украиной.

На фоне перспективы мирного урегулирования обе стороны стараются максимально улучшить позиции на поле боя, чтобы оказаться в более выгодном положении за столом переговоров.

Министерство обороны России заявило в пятницу, что в ходе ночного налета ВСУ атаковали 13 регионов, запустив минимум 121 беспилотник, но все они были сбиты.

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Подразделение Каспера, 14-й полк беспилотных авиационных систем, насчитывает несколько сотен человек и сосредоточен на дальних ударах. В его составе даже имеются собственные аналитики и инженеры.

Один из основателей подразделения с позывным “Фидель” сообщил Reuters, что в его распоряжении есть боевые беспилотники с дальностью полета до 2 000 километров.

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Несмотря на несомненный эффект беспилотных систем, Фидель считает, что сами по себе они “не могут изменить ход конфликта”.

“Вам по-прежнему нужна пехота... вам нужна артиллерия... вам нужна авиация и многое, многое другое”, — подчеркнул он.

Каспер рассказал, что для ударов используются беспилотники “Лютый” отечественного производства.

“Общая эффективность нашего оружия составляет 40–50%”, — заключил он.

Агентству Reuters не удалось подтвердить эту оценку по независимым источникам.

Авторы: Владислав Смилянец, Сергей Карази.