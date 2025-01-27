В преддверии разговора Трампа с Путиным стороны обозначают свои позиции (The Washington Post, США)

WP: условия для прекращения украинского конфликта созреют к осени

Кремль не верит в возможность прорыва в российско-американских отношениях, пишет WP. В преддверии переговоров с Трампом Москва обозначает жесткие позиции. На Западе, в свою очередь, согласны, что Путин найдет общий язык с президентом США и добьется желаемого.

Робин Диксон

Кремлевские сторонники жесткого курса призывают к расчленению Украины, а Трамп грозит новыми санкциями, если Путин откажется сесть за стол переговоров.

В Москве ждут, что в ближайшие дни президент Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. В связи с этим перед началом переговоров российские официальные лица обозначают жесткие позиции по вооруженному конфликту с Украиной, не веря в возможность прорыва в российско-американских отношениях.

Видя всё новые успехи России на поле боя и высокую вероятность сокращения Трампом военной помощи Украине, многие в Москве поднимают ставки, полагая, что российская армия в этом году сможет взять под свой контроль еще больше территорий и принудит Киев к покорности.

"Весной условия для прекращения военных действий не созреют, — сказал прокремлевский аналитик Сергей Марков. — Но к осени, когда Трамп сократит финансирование, а российская армия добьется новых успехов, может быть, политические условия будут лучше".

Однако Трамп призывает как можно быстрее прекратить военные действия и, как ожидается, будет настаивать на незамедлительных переговорах. В четверг он анонсировал усилия США по прекращению конфликта в своем выступлении перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. "Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, как мы надеемся, сейчас уже в процессе, — сказал президент. — Очень важно добиться этого".

Но перед этим прозвучали угрозы, которые Трамп изложил в среду в социальной сети Truth Social. Он предупредил, что будут "высокие пошлины, налоги и серьезные санкции против всего, что Россия продает в США", если Путин не согласится на мирную сделку с Украиной.

"Я намерен оказать очень большую УСЛУГУ России, чья экономика идет на спад, и президенту Путину. Договаривайтесь немедленно и ПРЕКРАЩАЙТЕ эту абсурдную войну! ИНАЧЕ ВСЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ", — добавил Трамп.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в среду, что Москва видит определенную возможность для достижения договоренностей с администрацией Трампа. Но судя по тому, что говорят в России многочисленные влиятельные лица, такие соглашения повлекут за собой глубокие изменения в европейской безопасности и приведут к разделу Украины.

Эта формула, на которой всё чаще настаивает российское руководство во главе с Путиным, предусматривает существование нейтральной, демилитаризованной Украины, лишенной возможности вступления в НАТО. В то же время Россия должна сохранить за собой все присоединенные ею территории. В эту формулу могут также включить требования Москвы о проведении более обширных переговоров на тему европейской архитектуры безопасности и отвода военной инфраструктуры НАТО от российских западных границ. Представитель Кремля Юрий Ушаков на этой неделе заявил: "Целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов".

Бескомпромиссный помощник президента Николай Патрушев, возглавлявший российский Совет безопасности, в недавнем интервью прокремлевской газете "Комсомольская правда" сказал, что к концу года Украина и соседняя Молдавия могут прекратить свое существование.

"Для Патрушева нет иного пути: либо Украина становится нашей, то есть дружественной, капитулировав и приняв все наши требования, либо она разваливается", — сказала аналитик Татьяна Становая*, работающая старшим научным сотрудником в Центре изучения России и Евразии Фонда Карнеги**.

Патрушев и прочие сторонники жесткой линии представляют влиятельную часть российской политической элиты, отметила Становая*. Однако окончательное решение о соглашении с Трампом Путин будет принимать единолично.

В серии статей для прокремлевского онлайн-журнала "Профиль" консервативный аналитик Дмитрий Тренин написал, что боевые действия придется продолжать, потому что условия Москвы, а именно капитуляция Киева, будут неприемлемы для Запада.

"Конфронтация между двумя державами сохранится всерьез и надолго. В стратегии Трампа приоритет отдается мировому господству Америки", — написал он и спрогнозировал, что в ближайшие месяцы Россия может овладеть новыми украинскими территориями, включая Одессу, Харьков, Николаев и Днепропетровск.

"Для Москвы отсутствие полной победы равноценно поражению, и поэтому такой исход просто неприемлем", — отметил Тренин. Всякий мирный сценарий, при котором прозападная Украина выживет, "необходимо предотвратить любой ценой".

Украина нужна России "первоначально в качестве замиренного, затем мирного соседа, в среднесрочной перспективе — партнера, а в долгосрочной — союзника".

Некоторые высокопоставленные российские руководители с растущей обеспокоенностью говорят о том, что Трамп может начать отстаивать интересы Вашингтона более агрессивно и в ущерб России. Они утверждают, что, кто бы ни стоял во главе США, Америка полна решимости сдерживать Россию в военном и экономическом плане.

Спикер российского парламента Вячеслав Володин, выступая недавно на пленарном заседании, заявил, что при Трампе Соединенные Штаты будут "стремиться сохранить свою гегемонию".

Эти руководители отмечают, что администрация Трампа в его первый срок усиливала санкции против России и первая стала поставлять на Украину смертоносное оружие. Анатолий Антонов, до недавнего времени являвшийся российским послом в США, сообщил газете "Коммерсант", что в первый срок Трампа "двусторонние отношения последовательно разрушались", произошел крах дипломатических контактов и началось "удушение России".

Но кое-кто сохраняет оптимизм с учетом того, что Трамп постоянно призывает положить конец военным действиям и может отказать Украине в военной помощи.

Многие обращают внимание на те назначения в кабинет, которые проводит Трамп. Например, Тулси Габбард выдвинута на должность директора национальной разведки — а она довольно часто повторяла кремлевские тезисы и вполне может попытаться направить двусторонние отношения в нужное России русло.

"На фоне всех этих призывов к осторожности и к отказу от иллюзий появляется какая-то надежда, потому что Трамп нестандартный политик, и от него можно ждать определенных сюрпризов", — сказал один российский ученый со связями в высших дипломатических кругах. "Вся Москва сегодня занимается тем, что можно назвать управлением ожиданиями", — добавил он.

По мнению Становой*, те максималистские требования, которые сегодня озвучивают прокремлевские ястребы, указывают на готовность Путина продолжать военные действия, если он не добьется от Трампа того, что ему нужно.

"Они не стремятся к переговорам ради переговоров. Они добиваться от Вашингтона и от Запада понимания того, что Украина проиграла этот конфликт, — сказала Становая* в интервью. — Позиция России такова: мы можем воевать и дальше. Мы будем терять людей, всё это дорого нам обойдется, но мы будем это делать и, если потребуется, будем это делать десятилетиями".

Становая* сказала, что международное признание присоединенных Россией украинских территорий заботит Путина гораздо меньше, чем установление российского господства над Украиной. "Главное — это дружественная Украина. Киев должен капитулировать, признать свое поражение в военных действиях и прекратить сопротивление", — заявила она.

Но Путин рискует, прежде всего потому, что усиливается нагрузка на российскую экономику и резко увеличиваются затраты на военные действия. Ситуация может еще больше ухудшиться, если Трамп осуществит свои угрозы по поводу санкций. Процентные ставки и инфляция в стране уже очень высоки, а крупный бизнес предупреждает, что огромный корпоративный долг может привести к череде банкротств. Между тем, 40% бюджетных расходов сегодня идут на армию и органы безопасности.

Серьезная опасность для Путина заключается в том, что Трамп может усилить экономическое давление на Россию, оказав понижающее воздействие на нефтяные цены своей мантрой "бури, детка, бури". А еще Трамп пригрозил в среду, что введет более жесткие санкции против Москвы, чтобы принудить Путина сесть за стол переговоров.

"Он должен заключить сделку. Думаю, он разрушает Россию, не заключая сделку", — сказал Трамп на этой неделе, а потом добавил, что Россия "в большой беде".

Аналитик Марков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа поможет разблокировать диалог между Москвой и Вашингтоном, создать рабочую группу по Украине и проложить путь к встрече в верхах.

"На этой встрече они не смогут прийти к компромиссу по украинской проблеме, но найдут компромиссы по другим вопросам", — сказал он, выразив надежду на возможные уступки со стороны Трампа. Это может быть возобновление запрета Киеву на удары западными ракетами по целям в России. В прошлом году Трамп резко критиковал администрацию Байдена, когда та ослабила ограничения на применение западного оружия.

Кое-кто из республиканцев считает, что, несмотря на резкие заявления Трампа, Путин во время встречи сумеет добиться от американского президента того, что он хочет, и заключит нужную ему сделку. "Трамп продемонстрирует, что он остановил конфликт. Но он капитулирует. А Путин получит то, что хочет", — сказал симпатизирующий России аппаратчик из республиканской партии, попросивший об анонимности, чтобы можно было говорить откровенно.

Высказывания Трампа до и во время инаугурации привлекли внимание многих, так как он говорил о приобретении новых территорий для США, среди которых Панамский канал и принадлежащий члену НАТО Дании остров Гренландия.

Такие устремления в полной мере соответствуют мировоззрению Путина, согласно которому лидеры сильных держав могут заключать сделки в ущерб странам поменьше и проводить территориальную экспансию, сделав новой нормой экономические угрозы и даже применение военной силы.

Есть мнение, что новая американская администрация покончит с послевоенным миропорядком, основанным на правилах, который запрещает применение силы с целью перекраивания границ, и найдет общий язык с Путиным, отнимающим украинские земли.

"Заявления Трампа показывают, что старые правила больше не действуют, в том числе для США, — сказал российский ученый. — Соединенные Штаты могут предъявлять территориальные претензии своим союзникам".

Авторы: Робин Диксон (Robyn Dixon), Кэтрин Белтон (Catherine Belton).

*Включена в список иноагентов Минюста.

**Организация, признанная нежелательной в России. Внесена Минюстом в список иноагентов.