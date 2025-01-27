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Интерфакс-АВН

Глава МИД Турции призывает Багдад совместными усилиями противостоять ИГ и курдским формированиям

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Хакан ФИДАН
Хакан ФИДАН.
Источник изображения: invoen.ru

Стамбул. 26 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Багдад обратился к иракским властям с призывом вместе бороться с курдскими вооруженными группами и с группировкой ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация).

"Я хочу самым решительным образом указать на следующий факт: Рабочая партия Курдистана (РПК) атакует Турцию, Ирак и Сирию. Ради будущего региона и процветания наших народов мы должны вместе бороться с террором. Мы должны привлечь все наши силы и уничтожить РПК и ИГ", - приводит "Сабах" его слова с совместной пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном.

По его словам, Анкара по-прежнему ожидает, что Багдад, который внес в 2024 году РПК в список запрещенных организаций, объявит ее террористической. Он отметил, что стороны также обсуждали возможное сотрудничество, в том числе в разведывательной сфере, привлечение других стран для ликвидации ИГ.

По информации "Сабах", в свою очередь Хусейн заявил, что Турция и Ирак согласовали позиции по ситуации в Сирии. Он сказал, что Багдад поддерживает контакты с новой сирийской администрацией. Министр добавил, что также они говорили с Фиданом о безопасности на границе и о борьбе с ИГ.

Фидан также выразил надежду на получение конкретных результатов в реализации проекта транспортного коридора длиной 1,2 тыс. км Development Road. Он призван соединить железнодорожные и автомобильные дороги, связать Турцию и строящийся в Ираке порт Гранд-Фау, который должен стать крупнейшим на Ближнем Восткое.

1 декабря поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила из города Телль-Рифаат севернее Алеппо и Манбиджа РПК и Силы самообороны сирийских курдов.

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