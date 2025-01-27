Лукашенко считает, что белорусы могли бы стать лучшим вариантом миротворцев на Украине

Минск. 26 января. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусские миротворцы могли бы сыграть роль в украинском урегулировании, хотя и не верит в то, что Запад и Украина согласятся на это.

"Если во имя доверия и справедливости, то, кроме белорусской армии, у них ничего нет. Это не значит, что я пошлю в качестве миротворцев свою армию туда, 70 тыс., там их выстрою. Но ради того, чтобы было так, как договорятся - это только белорусская. Других нет. Все остальные будут тянуть или на Запад, или на Восток", - сказал Лукашенко на пресс-конференции после голосования на выборах в воскресенье. Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал Белоруссии.

"Но, чтобы вы понимали, я туда не рвусь и, скорее всего, я своих людей туда не собираюсь отправлять - миротворцев. Не собираюсь. Но белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения", - заявил белорусский президент.

"Если будет принято решение о введении миротворческого контингента, это будет очень серьезный спор. Кто послабее окажется, тот и согласится на эти варианты", - отметил Лукашенко. По его мнению, Западу "надо пропихнуть своих" и российское руководство от этого не в восторге.