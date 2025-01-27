Размещенное в Белоруссии российское ядерное оружие гарантирует республике мир, считает Лукашенко

Минск. 26 января. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что размещенное в республике российское ядерное оружие является страховкой от нападения.

"Этот ядерный зонтик нужен для того, чтобы не промокнуть под этим ядерным дождем. Это значит, что вообще этого дождя не будет. Вот в чем смысл этого ядерного зонтика", - сказал Лукашенко на пресс-конференции после голосования на выборах в воскресенье. Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал Белоруссии.

"Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет. Даже США", - заявил глава Белоруссии.

Он отметил, что вопросы безопасности являются важнейшим аспектом белорусско-российских отношений.