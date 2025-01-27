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Интерфакс-АВН

В НАТО хотят тайно делиться с производителями оружия планами на перевооружение альянса - СМИ

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Флаг НАТО. Архивное фото
Флаг НАТО. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)

Альянс дает ЕС доступ к своим стандартам в военной сфере

Брюссель. 26 января. ИНТЕРФАКС - В НАТО собираются согласовать процедуру, которая позволит безопасно передавать производителям вооружений засекреченные данные о планах альянса по наращиванию его арсеналов, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с вопросом, в НАТО запускают процесс, который приведет к предоставлению оборонной промышленности совершенно секретных сведений о показателях военного потенциала, определяющих, какое вооружение и оборудование должны производить страны-члены альянса", - информирует агентство.

"Источники сказали, что альянс ищет способ передавать совокупные плановые показатели в безопасном для использования формате с целью убедить компании наращивать свои производительные мощности. По словам одного собеседника, этот шаг потребует консенсуса среди стран альянса, может быть одобрен в предстоящие месяцы", - отмечает Bloomberg.

Агентство уточняет, что инициатива должна способствовать росту выпуска военной продукции странами НАТО, и что она идет в русле призывов генсека НАТО Марка Рютте "перейти к мышлению военного времени".

Вместе с тем НАТО начала постепенно открывать доступ ЕС к своим засекреченным военным стандартам; попутно альянс ведет их ревизию и обновление. Они направлены на то, чтобы добиться оперативной совместимости между войсками разных стран альянса; к примеру, речь идет об использовании военными одной лексики. В свою очередь ЕС, ознакомившись со стандартами, сможет и сам привести к единой системе собственные нормативы в отношении военных средств или технологий двойного назначения вроде радиочастот.

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