США и Израиль согласны с усилением Турции в Сирии, если Анкара не будет атаковать курдское ополчение - СМИ

Стамбул. 26 января. ИНТЕРФАКС - США и Израиль примут усиление позиций Турции в Сирии, если турецкие военные не будут наносить ударов по курдским отрядам, а Анкара смягчит свое отношении к израильской политике в отношении палестинцев, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турецкие официальные лица, советники заявляют, что стремление Турции играть более значимую роль в будущем Сирии получит молчаливое одобрение США и Израиля при условии, что Турция не будет атаковать силы сирийских курдов, а также смягчит критику политики Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан", - информирует агентство.

По данным источников, вскоре турецкая делегация направится в Вашингтон для переговоров по курдскому вопросу. На переговорах с представителями США, которые состоялись ранее в январе в Анкаре, турецкая сторона настаивала, чтобы курдские Отряды народной самообороны (YPG) - основа возглавляемых курдами "Сирийских демократических сил" (СДС) - были распущены. Также турецкие власти хотят, чтобы члены Рабочей партии Курдистана, состоящие в СДС, покинули Сирию; и чтобы курды вернули Дамаску контроль над нефтяными месторождениями.

Вместе с тем, отмечают собеседники агентства, Турция имеет коммерческие интересы в отношении Сирии, желает играть более весомую роль в ее восстановлении. Турция, в частности, хочет использовать Сирию для транспортировки своих экспортных грузов в страны Персидского залива, вместо нынешнего более дорого морского пути через Египет. В Анкаре приводят пример успешных связей с Иракским Курдистаном, которые, как считают в Турции, могут сложиться и с сирийскими курдами.

По информации источников, Турция также обратилась к странам Персидского залива с призывом финансировать проекты в Сирии, на которые могут уйти сотни миллиардов долларов. Тем временем представители турецкой строительной отрасли уже проводят оценку возможных работ в Алеппо на севере Сирии.