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Интерфакс-АВН

С приходом Трампа проблемы будут не у Белоруссии, а у Европы - Лукашенко

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Ben Curtis

Минск. 26 января. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал убеждение, что приход к власти в США Дональда Трампа не создаст проблем республике, их стоит ожидать странам Евросоюза.

"С приходом Трампа проблемы будут не у Беларуси, проблемы будут у Европы. Они уже у вас начались", - заявил Лукашенко после голосования на выборах в воскресенье. Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал.

"Он вам сказал прямо, и я его поддерживаю: вы хотите в Украине воевать, ну, так платите - не 2%, а 5%", - сказал Лукашенко.

"Трамп захотел Европу наклонить, он вырвал Великобританию из Евросоюза. Зачем это было нужно, если бы Америка была нацелена на усиление Евросоюза?", - отметил глава Белоруссии.

"Они (США - ИФ) вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете. Они разрушили вашу экономику, и что? Они пытаются разрушить нашу экономику - России и Беларуси. Мы сопротивляемся, мы работаем. Мы не поползли по дну океана в Вашингтон, мы работаем. А вы?" - сказал Лукашенко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться, чтобы партнеры по НАТО тратили не менее 5% ВВП на оборону. "Я попрошу все страны НАТО поднять расходы на оборону до 5% от ВВП", - сказал он, выступая, в частности, по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В настоящее время страны НАТО стремятся тратить на эти нужды не менее 2% от ВВП.

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