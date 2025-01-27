Глава немецкой оборонной компании призвал Европу создавать оборонные концерны с оборотом 40 млрд евро

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Председатель правления одной из крупнейших оборонных компаний в Европе - немецкой корпорации Rheinmetall - Армин Паппергер высказался за создание европейцами еще более крупных компаний в оборонной сфере с оборотом в десятки миллиардов евро, чтобы быть на равных с конкурентами из США. Об этом он сказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

В среднесрочной перспективе оборот Rheinmetall вырастет до €20-25 млрд, однако он все еще слишком мал, чтобы конкурировать с американскими оборонными концернами. В Европе должны появиться более крупные оборонные предприятия с оборотом порядка €40 млрд евро

- сказал глава Rheinmetall.

Также Паппергер затронул развитие франко-германского проекта MGCS по созданию нового танка, отметив, что пока результаты скромные. Ранее главы Минобороны ФРГ и Франции Борис Писториус и Себастьен Лекорню говорили обратное, заявляя о прогрессе в реализации проекта.

По словам Паппергера, в обозримом будущем к этому проекту может присоединиться и итальянский производитель оружия – компания Leonardo. Танк MGCS должен быть готов к 2040 году.

Немецкий концерн Rheinmetall поставил немало вооружений Украине. Ранее Киев получил первую БМП Lynx KF41, которая пройдёт серию испытаний в стране.