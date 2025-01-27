Пхеньян заявил о необходимости ужесточения мер в ответ на провокационную политику США в регионе - СМИ

Пекин. 26 января. ИНТЕРФАКС - Наращивание Соединенными Штатами и Южной Кореей военной активности на Корейском полуострове и регионе в целом требует жестких ответных мер, говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) в воскресенье.

"В последние дни США и Южная Корея, совершая одну за другой тревожные военные провокации против КНДР, добавляют градус опасности к нестабильной обстановке безопасности на Корейском полуострове и в регионе", - отмечает МИД, ссылаясь на регулярное проведение Вашингтоном и Сеулом региональных военных учений, продажу Соединёнными Штатами Южной Корее вооружений.

"Реалии подчеркивают: поскольку США отвергают суверенитет и интересы безопасности КНДР, нужно противостоять США только сверхжесткими мерами", - подчеркнул МИД, добавив, что "это наилучший выбор в противостоянии".