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Интерфакс-АВН

Пхеньян заявил о необходимости ужесточения мер в ответ на провокационную политику США в регионе - СМИ

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Военный парад в Пхеньяне
Военный парад в Пхеньяне.
Источник изображения: © AP Photo / Ng Han Guan

Пекин. 26 января. ИНТЕРФАКС - Наращивание Соединенными Штатами и Южной Кореей военной активности на Корейском полуострове и регионе в целом требует жестких ответных мер, говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) в воскресенье.

"В последние дни США и Южная Корея, совершая одну за другой тревожные военные провокации против КНДР, добавляют градус опасности к нестабильной обстановке безопасности на Корейском полуострове и в регионе", - отмечает МИД, ссылаясь на регулярное проведение Вашингтоном и Сеулом региональных военных учений, продажу Соединёнными Штатами Южной Корее вооружений.

"Реалии подчеркивают: поскольку США отвергают суверенитет и интересы безопасности КНДР, нужно противостоять США только сверхжесткими мерами", - подчеркнул МИД, добавив, что "это наилучший выбор в противостоянии".

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