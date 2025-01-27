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Интерфакс-АВН

В Госдепе США предлагают исключить Украину из программы замораживания иностранной помощи - СМИ

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Госдепартамент США
Госдепартамент США.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Лондон. 26 января. ИНТЕРФАКС - Американские дипломаты добиваются исключения программ, связанных с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи, введенного госсекретарем США Марко Рубио, сообщает Financial Times.

"Старшие дипломаты Бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента запросили полностью исключить из программы замораживания украинские операции Агентства США по международному развитию (USAID), сославшись на соображения национальной безопасности", - пишет издание.

По его данным, украинские чиновники и неправительственные организации предупредили, что "пауза может поставить под угрозу критически важные инициативы, включая поддержку школ, больниц и развитие инфраструктуры".

Как сообщалось, ранее несколько членов палаты представителей Конгресса США от Демократической партии обратились к Рубио с призывом отменить распоряжение о приостановке помощи.

"Иностранная помощь - это не подачка, это стратегические инвестиции в наше будущее, которые жизненно важны для мирового лидерства США и более устойчивого мира. Она напрямую служит нашим национальным интересам и демонстрирует нашу надежность союзникам, партнерам и уязвимым людям, которые полагаются на помощь Америки для выживания", - говорится в письме.

По мнению авторов, США, приостанавливая помощь, "уступают это пространство Ирану и другим противникам и угрожаем подорвать перспективные региональные разработки", - подчеркнули они.

Как сообщалось, Рубио распорядился приостановить расходы по большинству существующих грантов американской иностранной помощи на 90 дней. Соответствующее указание, было направлено всем дипломатическим и консульским представительствам. Исключение составляет чрезвычайная продовольственная и военная помощь Израилю и Египту.

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