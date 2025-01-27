ВМС США заказали торпеды MK 54 MOD 1 на 808 миллионов долларов

Источник изображения: topwar.ru

Компания General Dynamics Mission Systems получила контракт от ВМС США на сумму до 808,6 миллиона долларов на производство комплектов лёгких торпед MK 54 MOD 1. Известно, что помимо боеприпасов заказ включает в себя производство испытательного оборудования и запасных частей.

Наши сотрудники уже 18 лет поставляют передовую торпедную электронику военно-морским силам США и их союзников

– заявил ице-президент и гендиректор по морским и стратегическим системам General Dynamics Лора Хукс.

Она добавила, что этот контракт гарантирует, что американские надводные корабли и самолёты на долгие годы будут оснащены самыми современными и мощными торпедами в мире.

Напомним, Mark 54 – это американская малогабаритная 324-мм противолодочная торпеда. Она состоит на вооружении ВМС США и некоторых других стран. Ее масса составляет 276 кг, боевая часть – 44 кг, дальность применения превышает отметку в девять километров.

Как поясняют военные эксперты, торпеда может быть запущена из торпедного аппарата Mk 32, с противолодочного самолёта или с помощью противолодочного ракетного комплекса RUM-139 VL-Asroc.

Добавим, что ранее было объявлено о том, что ВМС США заключили контракт с General Dynamics на проектирование, тестирование и поставку системы беспилотных подводных аппаратов для добычи полезных ископаемых (MEDUSA). Сумма заказа оценивается в 15,9 млн долларов.