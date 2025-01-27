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Военное обозрение

Введен режим информационной гигиены: Пентагон до 3 февраля приостановил работу своих аккаунтов во всех социальных сетях

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны США распорядилось приостановить работу всех своих официальных аккаунтов в социальных сетях. Об этом информирует NBC News. По информации издания, единственным исключением являются только публикации, которые «превозносят» миссию администрации Дональда Трампа на южной границе.

В пятницу была опубликована официальная памятка с подробным описанием руководящих принципов, но военнослужащим и невоенным сотрудникам было сказано из уст в уста, чтобы они прекратили публиковать посты в соцсети X или обновления на любых других официальных аккаунтах в социальных сетях, начиная с четверга

– утверждает NBC News.

При этом подчеркивается, что большинство аккаунтов Минобороны США на различных платформах прекратили выпускать информационные сообщения за несколько дней до выхода официального запрета.

По данным американской прессы, долгим информационное молчание Минобороны США не будет.

Запрет на использование социальных сетей продлится до 3 февраля

– подчеркивается в публикациях.

Одновременно констатируется, что абсолютным этот запрет не будет. Американское военное ведомство продолжит информировать общественность о ситуации на южной границе США, а также побалует их репостами сообщений из официального аккаунта Белого дома.

Кроме того, модераторам разрешено размещать обновленную информацию определенного рода, включая операции на базе, сообщения о закрытии дорог, задержках в работе клиник и школ, а также о рекрутинге

– подчеркивает NBC News.

Напомним, ранее стало известно, что Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на пост главы Минобороны Штатов.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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