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Интерфакс-АВН

Трамп не исключает поставок оружия Украине за счет замороженных активов РФ - СМИ

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Кит Келлог
Кит Келлог.
Источник изображения: © Drew Angerer/ Getty Images

Вашингтон. 25 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант поставок оружия Киеву за счет замороженных российских активов, заявил спецпредставитель главы государства по Украине Кит Келлог.

"Мы говорили об этом неоднократно - об использовании замороженных российских активов для покупки (Украиной - ИФ) американского оружия", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Келлог отметил, что "вооружение Украины по-прежнему является важной частью достижения мира", но есть и другие варианты, "которые не менее важны, и я думаю, что президент это понимает".

Чиновник признал, что оружейные поставки Киеву "принесут пользу не только Украине, но и американской оборонной промышленности".

Он также заявил о возможности снижения мировых цен на нефть для давления на Москву в рамках урегулирования украинского конфликта.

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. А что, если снизить это до $45 за баррель, что по сути является базовой точкой безубыточности", - сказал Келлог.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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