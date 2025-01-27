Захарова: Россия отреагирует на злоупотребление кораблей НАТО в Балтийском море

Россия выступила с предупреждением и осуждением нарушений со стороны судов стран—членов НАТО в Балтийском море, пишет Newsweek. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расширить альянс под прикрытием миссии не выйдет — Кремль примет меры.

Майя Мехрара (MayaMehrara)

Россия выступила с предупреждением и осуждением предполагаемых "нарушений" со стороны судов стран—членов НАТО в Балтийском море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти действия происходили под прикрытием миссии межправительственного альянса по морскому патрулированию.

Миссия НАТО "Baltic Sentry" началась 14 января, когда страны—члены согласились разместить у берегов Эстонии флотилию для охраны ключевых подводных коммуникационных кабелей после многочисленных инцидентов с диверсиями. Newsweek обратился за комментариями в Министерство иностранных дел Российской Федерации по электронной почте, а в НАТО — через форму на веб-сайте.

Почему это важно

Предупреждение России относительно мониторинга "злоупотреблений" флотилии может привести к дальнейшей эскалации противостояния между Москвой и Западом в регионе, который обе стороны считают критически важным для своих стратегических интересов. Напряженность в отношениях НАТО-Россия и без того высока из-за продолжающейся поддержки и военной помощи Киеву.

Что надо знать

В ходе брифинга Захарова осудила действия флотилии НАТО в Балтийском море и заявила: "Очевидно, что шаги Североатлантического альянса направлены, в первую очередь, не на повышение безопасности, а на сдерживание нашей страны. Речь идет о некоординированной с Россией и другими заинтересованными международными партнерами попытке создания искусственных барьеров для судоходства на Балтике". Также она намекнула, что НАТО нарушает международное право, защищая подводные кабели, поскольку они не подпадают под действие законов о свободе судоходства, а Россия, "конечно, будет внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море и надлежащим образом реагировать на злоупотребления со стороны кораблей государств-членов альянса ".

С аналогичным заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко в интервью телеканалу "Россия 24". Он заявил, что Россия будет предпринимать "все необходимое для обеспечения" безопасности собственных интересов не только в акватории Балтийского моря, но и во всем регионе, поскольку это "касается военной составляющей". "В связи со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии уже были объявлены определенные меры, напомню о них: это воссоздание Ленинградского военного округа, Московского военного округа, создание Карельского корпуса. Ну, и многие другие вещи, которые будут необходимы."

Миссия "Baltic Sentry", которая продлится "неопределенное количество времени", стартовала в ответ на повреждение соединяющих Эстонию и Финляндию подводных кабелей 25 декабря, в связи с чем союзники объявили о солидарности с этими двумя странами. Предполагалось, что за многочисленными случаями саботажа стоят суда, связанные с Китаем. 25 декабря был поврежден силовой кабель Estlink-2 между Финляндией и Эстонией, а главным подозреваемым назвали Москву. В ноябре повреждения получили коммуникационные кабели между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой; подозрение пало на китайский сухогруз Yi Peng 3.

Представители западных спецслужб сообщили The Washington Post, что не нашли доказательств причастности к диверсиям России: расследование показало, что, скорее всего, повреждение было случайным. Обоснованность этого аргумента вызвала сомнения со стороны действующих и бывших государственных чиновников НАТО, включая президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что выводов о том, кто стоит за повреждением кабеля, пока нет.

Что говорят

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис (Kęstutis Budrys) написал в соцсетях следующее о начала миссии "Baltic Sentry": "Бездействие — опасная авантюра, и оно лишь ухудшает ситуацию. Балтийское море становится зоной враждебной активности; Россия нарушает правила судоходства и авиации, глушит GPS, создает риски для окружающей среды и безопасности. Мы должны взять морской трафик под контроль, ввести уголовную ответственность за нарушения и развернуть в Балтийском море военно-морские силы НАТО для утверждения господства и безопасности".

В серии публикаций о российской активности в Балтийском море Пекка Каллиониеми (Pekka Kallioniemi), приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности, написал: "Диверсионные операции в Балтийском море в настоящее время нацелены на критическую инфраструктуру, такую как энергетические и интернет-кабели, жизненно важные для европейских коммуникаций и торговли. Россия с союзниками, как утверждается, используют эти действия для проверки устойчивости НАТО и реагирования на них. Гибридные операции Кремля продуманы в том смысле, что почти никогда не пересекают красную линию, за которой последует реальное вмешательство НАТО. „Случайное“ повреждение нескольких кабелей вряд ли требует применения знаменитой Пятой статьи, и именно поэтому они продолжают проводить эти операции. Диверсия на подводных кабелях — инструмент в основном стратегический. Он подрывает региональное единство и приводит к эскалации напряженности, иногда даже между союзниками по НАТО. Примеров предостаточно, в том числе повреждение якорей на трубопроводах, таких как Balticconnector, который в октябре 2023 года зацепило судно под флагом Гонконга."

Что дальше

Россия уже провела реорганизацию военных округов с акцентом на Прибалтку в рамках обновленной Путиным военной доктрины России. Но еще неизвестно, станет ли Москва предпринимать более конкретные шаги в ответ на расширение присутствия НАТО в Балтийском море.