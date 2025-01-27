Разговор Трампа и премьера Дании о судьбе Гренландии прошел весьма неудачно - СМИ

Лондон. 24 января. ИНТЕРФАКС - Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и премьера Дании Метте Фредериксен, прошедший на прошлой неделе и посвященный Гренландии, продемонстрировал радикальные разногласия между сторонами, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Пять нынешних и бывших европейских чиновников, посвященных в содержание разговора, сказали, что он прошел очень плохо", - информирует газета.

По словам собеседников издания, Трамп настаивал, что настроен серьезно на присоединение Гренландии к США. До беседы многие официальные лица в Европе полагали, что заявления Трампа по Гренландии - тактический ход, чтобы добиться большего влияния в отношении острова - самоуправляемой территории Дании. Однако разговор Трампа и Фредериксен оставил иное впечатление.

"Он был непреклонным. Это было как холодный душ. До этого Трампа было тяжело воспринимать всерьез. Но я думаю, это все серьезно, и потенциально очень опасно", - отметил один источник.

"С намерениями все было очень ясно. Американцы хотят Гренландию. Датчане теперь - в режиме кризиса. Датчане крайне шокированы", - добавил другой источник.

В офисе премьера Дании в ответ заявили, что не признают интерпретацию этого разговора со слов анонимных источников.

По заявлениям датской стороны, на прошлой неделе Фредериксен сказала по телефону Трампу, что жители Гренландии будут сами решать свое будущее, а Копенгаген желает сделать больше для усиления безопасности в Арктике. Однако, напоминает FT, после разговора она собирала совещание глав датских компаний, чтобы обсудить угрозы Трампа, в том числе ввести тарифы против Дании.

В свою очередь в Совете национальной безопасности США заявили, что "Трамп ясно выразился насчет важности безопасности Гренландии для США в то время, как Китай и Россия вкладывают значительные инвестиции в регион Арктики". Представитель Совбеза добавил, что Трамп не только хочет защитить интересы Вашингтона в Арктике, но и "работать с Гренландией с целью гарантировать взаимное процветание обеих наций".

Трамп ранее высказался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США для защиты национальных интересов Америки. Он также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

В Гренландии уже есть космическая база США "Питуффик". Остров считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей через воды региона, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы.