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ТАСС

Трамп: снижение ОПЕК цен на нефть может привести к завершению конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

По мнению президента США, "быстрый способ положить конец конфликту заключается в том, чтобы ОПЕК перестала зарабатывать такие большие деньги"

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что снижение ОПЕК цен на нефть автоматически способно привести к завершению конфликта на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал, беседуя с журналистами по прибытии в Эшвилл (штат Северная Каролина), где он ознакомится с ходом ликвидации последствий урагана "Хелен".

"Мы бы хотели, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть, и это автоматически остановило бы трагедию, происходящую на Украине", - утверждал Трамп. По его мнению, "быстрый способ положить конец [конфликту] заключается в том, чтобы ОПЕК перестала зарабатывать такие большие деньги и снизила цены на нефть". "Если они [цены на нефть] будут высокими, этот конфликт остановить будет не так просто", - выразил мнение Трамп. 

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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