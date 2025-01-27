Трамп: снижение ОПЕК цен на нефть может привести к завершению конфликта на Украине

По мнению президента США, "быстрый способ положить конец конфликту заключается в том, чтобы ОПЕК перестала зарабатывать такие большие деньги"

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что снижение ОПЕК цен на нефть автоматически способно привести к завершению конфликта на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал, беседуя с журналистами по прибытии в Эшвилл (штат Северная Каролина), где он ознакомится с ходом ликвидации последствий урагана "Хелен".

"Мы бы хотели, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть, и это автоматически остановило бы трагедию, происходящую на Украине", - утверждал Трамп. По его мнению, "быстрый способ положить конец [конфликту] заключается в том, чтобы ОПЕК перестала зарабатывать такие большие деньги и снизила цены на нефть". "Если они [цены на нефть] будут высокими, этот конфликт остановить будет не так просто", - выразил мнение Трамп.