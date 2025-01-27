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Известия.ru

Медведев заявил о почти 450 тыс. заключивших контракт с Минобороны россиян за год

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Медведев: в 2024 году контракты с Минобороны заключили почти 450 тыс. человек

Контракт о службе в Вооруженных силах России (ВС РФ) в 2024 году заключили около 450 тыс. человек, еще более 40 тыс. человек стали добровольцами. Об этом 24 января заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Он отметил, что задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным в прошлом году, была успешно выполнена.

«Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тыс. человек. Кроме того, более 40 тыс. наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по комплектованию ВС контрактниками, видео опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Медведев добавил, что в среднем в минувшем году ежедневно подписывали контракт более 1 тыс. человек.

Что касается планов на текущий год, они уже определены, заявил он. Главной задачей остается поддержание достигнутых темпов, подчеркнул заместитель председателя Совбеза.

Ранее, 16 декабря 2024 года, министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в текущем году в Вооруженные силы (ВС) РФ набрано свыше 427 тыс. военнослужащих по контракту. Он также отметил, что ежедневно контракты заключают более 1,2 тыс. человек.


До этого, 2 ноября, начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев сообщил, что более 300 тыс. военных прошли подготовку в резервных полках, которые готовят контрактников к участию в специальной военной операции (СВО). По его словам, обучение корректировалось с учетом опыта специальной военной операции. Выработанные приемы и способы ведения боевых действий внедрялись оперативно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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