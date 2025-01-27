Британская пресса: американская компания планирует построить роскошный бункер для самых богатых людей мира

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Американская компания SAFE обнародовала планы строительства роскошного бункера стоимостью 300 миллионов долларов, в котором предполагается в случае глобальной катастрофы или начала Третьей мировой войны разместить 625 богатейших людей мира.

Как сообщает британское издание Daily Mail, комфортабельный бункер оборудован бассейнами и роскошно обставленными люксовыми номерами. Членам «клуба миллиардеров» также будет предоставляться медицинское обслуживание на базе искусственного интеллекта, возможность уединиться и «вести дела». Кроме того, в бункере будут размещены роскошные рестораны, центры холодных ванн, кабинеты для внутривенных инъекций, боулинг и скалодром. Подземный бункер Aerie, как заявляется, предоставит готовым заплатить 20 миллионов долларов клиентам компании шанс выжить в случае глобального катаклизма.

Обитатели убежища смогут укрываться в индивидуальных капсулах каждый раз, когда почувствуют угрозу. Вся инфраструктура бункера, кроме наземного строения с пентхаусом, будет скрыта под землей, однако психологический комфорт состоятельных обитателей убежища предполагается обеспечивать благодаря интерактивным стенам и потолкам.

Несмотря на то, что убежище будет расположено в непосредственной близости от Белого дома в Вашингтоне, представители компании настаивают на том, что выбор местоположения объекта является простым «совпадением» и не имеет ничего общего с ростом глобальной напряженности и опасениями начала Третьей мировой войны.