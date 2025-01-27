Рябков: конфликт на Украине нельзя решить за 100 дней без реализма у США

Нужно вначале понять, на какой основе Вашингтон собирается двигаться к урегулированию, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Конфликт на Украине невозможно решить за 100 дней без реализма в подходе США. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я хотел бы вначале понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни больше. Если в подходе Вашингтона будет больше реализма, тогда, наверное, начнется некий процесс, темпы которого тоже на сегодня сложно прогнозировать", - отметил замминистра.

По данным газеты The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. По ее оценкам, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность" главы государства.