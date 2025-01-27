РФ считает необходимым как можно скорее возобновить переговоры с США по контролю над вооружениями - Песков

На переговорах должны будут учитываться все ядерные потенциалы, в том числе, Франции и Великобритании, отметил он

Эти переговоры в интересах двух стран, сейчас "мяч - на стороне американцев", сказал Песков

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - Москва считает необходимым как можно скорее возобновить переговоры с Вашингтоном по проблематике контроля над вооружениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я бы хотел вам напомнить (...) заявление президента Путина, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры, тем более что существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями, причём не по вине РФ. США закрыли свое участие и подорвали, фактически, существование этой договорно-правовой базы", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он по просьбе представителей СМИ ответил на вопрос о том, готова ли Россия сейчас обсуждать эту тематику на фоне вчерашнего заявления президента США Дональда Трампа о том, что в конце прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Россией о сокращении ядерных арсеналов

Песков подчеркнул, что такие переговоры - "в интересах всего мира, в интересах народов" двух стран.