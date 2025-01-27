«Вне зоны досягаемости»: ВСУ приняли на вооружение разведывательный БПЛА самолётного типа Poseidon

Источник изображения: topwar.ru

В подразделениях украинской армии появится новый беспилотник отечественного производства. ВСУ приняли на вооружение разведывательный БПЛА самолетного типа Poseidon H10 MkIII, предназначенный для наблюдения за полем боя.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.

Внедрение новой разработки связано со стремлением Киева развивать местное оборонное производство. Сейчас украинское руководство пытается снизить зависимость от иностранных поставок и укрепить собственный ВПК. В условиях меняющейся геополитической обстановки оно стремится к максимальной самодостаточности, чтобы иметь возможность продолжать военные действия еще долгое время.

Новые аппараты оснащены электродвигателями и совершенной системой навигации. Они способны работать при температурах от -20 до +45 градусов и при сильном ветре. «Потолок» летательного аппарата составляет пять километров, а дальность полета – 150 километров.

Рабочая высота этих беспилотников находится вне зоны досягаемости многих огневых средств противовоздушной обороны противника

- отмечает замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Заряда аккумулятора хватает на несколько часов бесперебойной работы.

Беспилотник обладает устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы, способностью автономно уклоняться от угроз и возвращаться на базу.

Источник изображения: topwar.ru

Система предназначена для выполнения широкого спектра задач: от разведки до оказания тактической поддержки пехоте, артиллерии и разведывательным подразделениям.