«Вне зоны досягаемости»: ВСУ приняли на вооружение разведывательный БПЛА самолётного типа Poseidon

Источник изображения: topwar.ru
В подразделениях украинской армии появится новый беспилотник отечественного производства. ВСУ приняли на вооружение разведывательный БПЛА самолетного типа Poseidon H10 MkIII, предназначенный для наблюдения за полем боя.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.
Внедрение новой разработки связано со стремлением Киева развивать местное оборонное производство. Сейчас украинское руководство пытается снизить зависимость от иностранных поставок и укрепить собственный ВПК. В условиях меняющейся геополитической обстановки оно стремится к максимальной самодостаточности, чтобы иметь возможность продолжать военные действия еще долгое время.
Новые аппараты оснащены электродвигателями и совершенной системой навигации. Они способны работать при температурах от -20 до +45 градусов и при сильном ветре. «Потолок» летательного аппарата составляет пять километров, а дальность полета – 150 километров.
- отмечает замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Заряда аккумулятора хватает на несколько часов бесперебойной работы.
Беспилотник обладает устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы, способностью автономно уклоняться от угроз и возвращаться на базу.
Источник изображения: topwar.ru
Система предназначена для выполнения широкого спектра задач: от разведки до оказания тактической поддержки пехоте, артиллерии и разведывательным подразделениям.