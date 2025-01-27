Давос 2025: специальное обращение Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки (World Economic Forum, Швейцария)

WE Forum: Трамп призвал ОПЕК снизить цену на нефть ради мира на Украине

Трамп выступил по видеосвязи на форуме в Давосе. Текст его выступления публикует WE Forum. Президент США заявил, что предпринимает усилия по урегулированию конфликта на Украине, добавив, что, по его мнению, противостояние закончится, если ОПЕК согласится снизить цены на нефть.

Это была поистине историческая неделя для Соединенных Штатов. Три дня назад я принял присягу, и начался Золотой век Америки.

Недавние президентские выборы я выиграл миллионами голосов и во всех семи, в каждом из семи колеблющихся штатов. Это был масштабный мандат американского народа, подобного которому не было уже много лет.

И некоторые политологи, даже некоторые из моих так называемых врагов, сказали, что это была самая значимая победа на выборах за последние 129 лет. Это очень мило. То, чему мир стал свидетелем за последние 72 часа, — это не что иное, как революция здравого смысла.

Наша страна скоро станет сильнее, богаче и сплоченнее, чем когда-либо прежде, и вся планета станет более мирной и процветающей в результате этого невероятного импульса и того, что мы делаем и собираемся делать в будущем.

Моя администрация действует с беспрецедентной скоростью, чтобы устранить бедствия, которые мы унаследовали от совершенно неумелой группы людей, и разрешить все кризисы, с которыми сталкивается наша страна.

Это начинается с противостояния экономическому хаосу, вызванному провальной политикой прошлой администрации. За последние четыре года наше правительство потратило восемь триллионов долларов на расточительные дефицитные расходы и ввело такие разрушительные для страны энергетические ограничения, парализующие нормативные акты и скрытые налоги, каких не было никогда раньше.

Результатом стал худший инфляционный кризис в современной истории, а также заоблачно высокие процентные ставки для наших граждан и во всем мире, из-за чего цены на продукты питания и почти все другие известные человечеству товары взлетели до небес.

Президент Байден полностью потерял контроль над тем, что происходило в нашей стране, и, в частности, над нашей экономикой с высокой инфляцией и на нашей границе. Из-за этой губительной политики общие государственные расходы в этом году на 1,5 триллиона долларов превысили прогнозируемые, когда я покидал свой пост всего четыре года назад.

Аналогичным образом, стоимость обслуживания долга более чем на 230% выше, чем прогнозировалось в 2020 году. Уровень инфляции, который мы унаследовали, остается на 50% выше исторического целевого показателя. Это была, наверное, самая высокая инфляция в истории нашей страны.

Вот почему с того момента, как я вступил в должность, я предпринял срочные меры, чтобы обратить вспять все без исключения действия радикальных левых, которые привели к этому бедствию, в частности, к иммиграции, преступности и инфляции.

В первый же день я подписал указ, предписывающий каждому члену моего кабинета направить все имеющиеся в его распоряжении полномочия на борьбу с инфляцией и снижение стоимости жизни. Я ввел мораторий на прием на работу на федеральном уровне, на федеральное регулирование, на иностранную помощь и создал новый департамент эффективности правительства.

Я отменил нелепый и невероятно расточительный "Зеленый новый курс" – я называю его "Зеленой новой аферой"; вышел из одностороннего Парижского соглашения по климату; и отменил безумный и дорогостоящий мандат на электромобили. Мы собираемся позволить людям покупать те машины, которые они хотят.

Я объявил чрезвычайное положение в области энергетики в стране — это очень важно – чрезвычайное положение в области энергетики в стране, чтобы разблокировать жидкое золото у нас под ногами и проложить путь к быстрому утверждению новой энергетической инфраструктуры.

Соединенные Штаты обладают самыми большими запасами нефти и газа из всех стран на земле, и мы собираемся их использовать. Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и превратит Соединенные Штаты в производственную сверхдержаву и мировую столицу искусственного интеллекта и криптовалюты.

Моя администрация также начала крупнейшую в истории кампанию по дерегулированию, которая намного превзошла даже рекордные усилия моего последнего президентского срока.

В общей сложности за последние четыре года администрация Байдена наложила на среднестатистическую американскую семью дополнительные расходы на сумму 50 тысяч долларов. Я пообещал отменить 10 старых постановлений в обмен на каждое новое, что вскоре вернет многие тысячи долларов в карманы американских семей.

Чтобы еще больше раскрутить нашу экономику, наше большинство в Палате представителей и Сенате, которое мы также получили вместе с президентством, собирается провести крупнейшее снижение налогов в истории Америки, включая массовые сокращения налогов для работников и семей, а также значительные сокращения налогов для отечественных производителей.

И мы работаем с демократами над продлением первоначального "трамповского" снижения налогов. Как вы, наверное, знаете, прочитав любую газету, я обращаюсь ко всем компаниям в мире с очень простым посланием: производите свой продукт в Америке, и мы предоставим вам одни из самых низких налогов среди всех стран на земле.

Мы снижаем их очень существенно, даже по сравнению с первоначальным "трамповским" снижением налогов. Но если вы не производите свой продукт в Америке, что является вашей прерогативой, то вам просто-напросто придется платить по тарифам, которые направят сотни миллиардов долларов и даже триллионы долларов в нашу казну на укрепление нашей экономики и погашение долгов.

При администрации Трампа на земле не будет лучшей страны для создания рабочих мест, строительства фабрик или развития компании, чем прямо здесь, в старых добрых США. Уже сейчас в Америке – я думаю, вы можете видеть это, может быть, даже в вашем замечательном зале, где вы все собрались, так много моих друзей, – в Америке экономическая уверенность растет так, как мы не видели в течение многих десятилетий. А может, и вообще никогда.

После моего избрания только что было объявлено, что показатели оптимизма малого бизнеса взлетели на 41 пункт за один месяц – это самый высокий показатель за всю историю, такого еще никогда не было.

SoftBank объявил об инвестициях в экономику США на сумму от 100 до 200 миллиардов долларов в связи с результатами выборов. А всего два дня назад Oracle, SoftBank и OpenAI объявили об инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта на сумму 500 миллиардов долларов. Другие компании аналогичным образом объявили о миллиардах и миллиардах – в сумме достигающих триллионов – инвестиций в Америку, в Соединенные Штаты.

И сегодня в газетах также появилось сообщение о том, что Саудовская Аравия инвестирует в Америку по меньшей мере 600 миллиардов долларов. Но я попрошу наследного принца — классного парня, кстати — увеличить эту сумму примерно до одного триллиона долларов. Я думаю, они сделают это, потому что мы были очень добры к ним.

Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Я, честно говоря, удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны. Если бы цена снизилась, конфликт России и Украины немедленно бы закончился. Прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы этот конфликт продолжался. Нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этому конфликту.

Нужно было сделать это давным-давно. На самом деле они в очень большой степени ответственны – в определенной степени – за то, что происходит. Гибнут миллионы людей. Поскольку цены на нефть падают, я буду требовать немедленного снижения процентных ставок. И точно так же они должны распространяться по всему миру.

Процентные ставки должны следовать за нами. В целом, прогресс, который вы наблюдаете, произошел благодаря нашей исторической победе на недавних президентских выборах, которая прогремела во всем мире.

Я думаю, что во многих странах происходит множество событий. Говорят, что после выборов во всем мире забрезжил свет, и даже страны, с которыми мы не особенно дружим, счастливы, потому что они понимают, что … у мира есть будущее и каким прекрасным оно будет под нашим руководством. Америка вернулась и открыта для бизнеса.

И на этой неделе я также предпринимаю срочные действия, чтобы остановить вторжение на нашей южной границе. Они позволили людям дойти до такого уровня, которого раньше никто никогда не видывал. Это было нелепо. Я принял решение и объявил о введении – и это очень, очень важно – чрезвычайного положения на нашей границе, немедленно прекратив все незаконные пересечения границы, которых было много, и начал оперативно возвращать незаконных нарушителей туда, откуда они прибыли.

Эта мера, как вы, вероятно, видели, уже применяется очень активно. Я направил на границу действующие вооруженные силы США и Национальную гвардию, чтобы помочь в отражении вторжения. Это было настоящее вторжение. Мы не допустим, чтобы кто-то вторгался на нашу территорию.

После четырех долгих лет Соединенные Штаты вновь стали сильной, суверенной и прекрасной нацией. Это сильная суверенная нация. Кроме того, я рад сообщить, что Америка также снова является свободной нацией.

В первый же день я подписал указ о прекращении всякой государственной цензуры. Наше правительство больше не будет клеймить высказывания наших собственных граждан как дезинформацию, которая является излюбленным понятием цензоров, и тех, кто хочет остановить свободный обмен идеями и, откровенно говоря, прогресс. Мы спасли свободу слова в Америке, мы решительно сделали это благодаря еще одному историческому указу.

На этой неделе я также положил конец вооружению правоохранительных органов против американского народа и, откровенно говоря, против политиков и восстановил справедливое, равноправное и беспристрастное верховенство закона.

Моя администрация приняла меры по отмене всей дискриминационной чепухи о разнообразии, равенстве и инклюзивности. Эта политика была абсолютной бессмыслицей во всем правительстве и частном секторе.

Благодаря недавнему, но несколько неожиданному решению Верховного суда, Америка вновь станет страной, власть в которой основана на заслугах. Вы должны услышать это слово: страна, власть в которой основана на заслугах.

И я официально объявил, что в Соединенных Штатах существует только два пола, мужской и женский. У нас не будет мужчин, участвующих в женском спорте, а трансгендерные операции, которые вошли в моду, будут происходить очень редко.

Наконец, по мере того как мы восстанавливаем здравый смысл в Америке, мы быстро возвращаем силу, мир и стабильность за рубежом. Я также собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, как это должно было произойти много лет назад. Они составляли всего 2%, и большинство стран не платили, пока не появился я.

Я настаивал на том, чтобы они заплатили, и они это сделали, потому что в то время разницу действительно оплачивали Соединенные Штаты, и это было несправедливо по отношению к Соединенным Штатам. Но многое, очень многое в течение многих лет совершалось несправедливо по отношению к Соединенным Штатам.

Еще до вступления в должность моя команда провела переговоры по соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке, чего бы не произошло без нас, о чем, я думаю, знает большинство присутствующих в зале. Ранее на этой неделе заложники начали возвращаться к своим семьям. Они возвращаются, и это прекрасное зрелище, и они будут приезжать все чаще и чаще. Они начали возвращаться в воскресенье.

Мы предпринимаем усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной. Это важно сделать. Это просто мясорубка. Гибнут миллионы солдат. Никто не видел ничего подобного со времен Второй мировой войны. Они лежат мертвые по полям. Это сельскохозяйственные угодья, и там живут миллионы русских и миллионы украинцев, и никто не видел ничего подобного со времен Второй мировой войны. Пришло время покончить с этим.

А здесь, в Америке, у нас намечаются важные события. В следующем году мы отмечаем 250-ю годовщину основания Америки. Для меня большая честь быть президентом в это время. Это большое событие. Об этом говорят уже десять лет.

У нас также будет Чемпионат мира по футболу, и, насколько я знаю, Джанни Инфантино (9-й президент ФИФА. — Прим. ИноСМИ) находится в зале. Он сыграл очень важную роль в том, чтобы помочь нам добиться этого. Я хочу поблагодарить его. А потом у нас на носу Олимпийские игры, за которые я боролся в свой первый срок.

И кто бы мог подумать, что, пропустив срок, я получу Олимпиаду? Я был расстроен и сказал: "Знаешь, впереди Олимпиада, а я не буду президентом’. Но так получилось, что благодаря счастливой случайности, или как бы вы это ни называли, я буду президентом во время Чемпионата мира, Олимпийских игр и празднования 250-летия. Так что это будут три больших события.

И менее чем за четыре дня мы добились большего – мы действительно работали четыре дня, – чем другие администрации добились за четыре года. И мы только начинаем. Это действительно удивительное зрелище, и над нашей страной пролился невероятный свет.

При прошлой администрации наша нация сильно пострадала, но мы собираемся вернуть ее к жизни и сделать великой — масштабнее, сильнее, лучше, чем когда-либо прежде.

Я хочу поблагодарить всех за то, что я с вами. Я бы присутствовал лично, если бы не инаугурация, которая состоялась два дня назад. Я подумал, что это может быть немного поспешной первой поездкой, но когда-нибудь мы обязательно доберемся. Мы надеемся попасть к вам, и я действительно ценю, что аудитория, как я слышал, фантастическая – и среди зрителей много моих друзей, – и сейчас я отвечу на вопросы некоторых очень выдающихся людей.

Большое всем спасибо.