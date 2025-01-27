«Провокационные вбросы Украины»: Израиль опроверг сообщения Киева о якобы поставках трофейного оружия ВСУ

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Заявления Киева о якобы готовности Израиля к передаче Украине трофейного оружия советского образца не имеют под собой никакого основания, еврейское государство не поставляет летальное оружие Украине и не собирается этого делать. Об этом сообщил представитель МИД страны.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук попытался выдать желаемое за действительное, заявив 21 января, что Тель-Авив якобы готовится передать Зеленскому трофейное оружие, захваченное израильской армией в ходе боев против ХАМАС, «Хизбаллы» и т.д. На самом деле дело было так: представитель МИД Израиля Шарен Хаскель какое-то время назад выдвигала такую инициативу в парламенте, но она не была поддержана депутатами. В Киеве всё перевернули с ног на голову и решили, что Израиль готов поставлять оружие Украине. На самом деле политика Израиля не предусматривает поставки вооружений Украине.

Сообщения необоснованны. В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений,

— приводит РИА Новости слова представителя МИД.

В Тель-Авиве уже назвали «провокационным вбросом» заявления украинской стороны.

Стоит отметить, что Украина довольно активно пыталась получить оружие от Израиля после начала российской спецоперации, особенно это касалось систем ПВО/ПРО. Зеленский даже давил на то, что он по национальности еврей, но не прокатило. Ни систем «Железный купол», ни другого оружия он не увидел. Тель-Авив продолжает гуманитарные поставки.