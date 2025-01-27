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Вестник Мордовии

170-мм "Коксан" М-1989 из КНДР стала одной из самых обсуждаемых САУ в мире

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Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Атомное Чучхе"

Наверное, одной из самых обсуждаемых в настоящее время самоходных артиллерийских установок в мире является северокорейское 170-мм орудие, известное, по меньшей мере, под тремя названиями. В разных публикациях ее называют "Коксаном", М-1989 и "Чучхе-по".

Самое интересное, что это орудие демонстрировалось на Международной выставке вооружений и военной техники IDEX, проводимой в Абу-Даби ( Арабские Эмираты).

Есть даже фотографии, сделанные на этом мероприятии. Там САУ была представлена в нехарактерном для нее камуфляже, прямо намекающем на экспортную направленность.

Именно там впервые были обнародованы данные о рекордных характеристикам дальнобойности - не менее 60 километров активно-реактивным снарядом.

Большая часть остальных характеристик - из области предположений, но, несомненно, что именно в КНДР еще в 70-80 годы было создано орудие, до сих являющееся одним из самых дальнобойных в мире. Причем во второй версии вместо уже устаревшей платформы, являющейся, по сути танком разработки второй половины 40-х годов, было внедрено достаточно современное шасси, отличающееся приличной подвижностью.

Лев Романов

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Страны
КНДР
ОАЭ
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