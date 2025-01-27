В Киеве заявили о реформе системы рекрутинга с целью привлечь мужчин 18-25 лет

Инициатива предполагает финансовые стимулы, гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и командирами, рассказал замглавы офиса Владимира Зеленского полковник Павел Палиса

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Украинские власти завершают работу над реформой системы рекрутинга, чтобы привлечь в армию мужчин от 18 до 25 лет. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского полковник Павел Палиса в интервью агентству Associated Press.

По его словам, инициатива предполагает внедрение "честного контракта", который включает финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами. Эта мера направлена на "привлечение в основном молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также будет ориентирована на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были уволены после принятия закона о мобилизации". Кроме того, предполагается "открытый диалог с обществом", который призван напомнить украинцам, что "защита государства - это долг каждого гражданина".

При этом полковник утверждает, что сейчас трудности с мобилизацией обусловлены тем, что существующий механизм призыва не эффективен. "На самом деле у нас есть огромный мобилизационный ресурс, - заявил он. - На мой взгляд, на данный момент это больше, чем нам сейчас нужно для решения определенных задач на передовой".

Украинские власти один раз уже снижали возраст мобилизации - до апреля 2024 года призыву подлежали мужчины с 27 до 60 лет, сейчас - с 25. Официально в Киеве не поддерживают требования Запада о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако эта тема регулярно обсуждается, поскольку ВСУ продолжают испытывать дефицит личного состава. 15 января Зеленский подписал закон о внесении поправок в закон о воинской обязанности. В частности, он обязывает всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, в том числе студентов, проходить курс военной подготовки взамен упраздненной срочной службы.

Как отмечали украинские эксперты, хотя нижний предел мобилизационного возраста пока составляет 25 лет, положение о военной подготовке позволяет властям обходить эти ограничения. Вместо принудительной мобилизации в этом случае достаточно получить от мужчины "добровольное" согласие, поскольку он уже считается обученным военному делу и принес присягу, а после этого отправить в армию.