ОДКБ в этом году начнет реализацию программы по укреплению таджикско-афганской границы - генсек

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Реализация программы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по укреплению таджикско-афганской границы начнется в 2025 году, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в Москве в четверг.

"В программу включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ", - сообщил Тасмагамбетов на мероприятии, посвященном итогам работы секретариата и объединенного штаба ОДКБ в 2024 году и задачам на 2025 год. В мероприятии принял участие начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

По словам Тасмагамбетова, в 2024 году были рассмотрены и подписаны документы, касающиеся оснащения компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ современными и перспективными образцами вооружения и военной техники.

Он заявил, что в прошедшем году ОДКБ активно взаимодействовала с международными организациями и реализовала мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки.

Тасмагамбетов сообщил, что в настоящее время ОДКБ разрабатывает план мероприятий по приоритетным направлениям деятельности на 2025 год.