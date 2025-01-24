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Интерфакс-АВН

ОДКБ в этом году начнет реализацию программы по укреплению таджикско-афганской границы - генсек

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Имангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Реализация программы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по укреплению таджикско-афганской границы начнется в 2025 году, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в Москве в четверг.

"В программу включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ", - сообщил Тасмагамбетов на мероприятии, посвященном итогам работы секретариата и объединенного штаба ОДКБ в 2024 году и задачам на 2025 год. В мероприятии принял участие начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

По словам Тасмагамбетова, в 2024 году были рассмотрены и подписаны документы, касающиеся оснащения компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ современными и перспективными образцами вооружения и военной техники.

Он заявил, что в прошедшем году ОДКБ активно взаимодействовала с международными организациями и реализовала мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки.

Тасмагамбетов сообщил, что в настоящее время ОДКБ разрабатывает план мероприятий по приоритетным направлениям деятельности на 2025 год.

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Сердюков Анатолий
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Военные учения
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