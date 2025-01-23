Двое генералов и полковник задержаны СБУ по обвинению в сдаче территории на востоке Украины, пишет NYT. Читатели жестко оценивают ситуацию: "Мы наблюдаем агонию Украины. Ей еще повезет, если она сохранит независимость", "Хорошо, что в конце концов Украина проигрывает".

Мария Вареникова

Под нажимом общественности, требующей навести порядок на фронте, поскольку ВСУ ежедневно откатываются назад под натиском российских атак, Украина задержала трех бывших командиров по обвинению в сдаче территории прошлой весной.

Как заявила поздно вечером в понедельник Служба безопасности Украины (СБУ), трое бывших командиров — два генерала и полковник — обвиняются в том, что не смогли защитить Харьковскую область на северо-востоке страны от наступления российских войск в прошлом году.

СБУ не назвала имен задержанных, указав лишь звания и подразделения, которыми они командовали в то время.

Бывшие командиры обвиняются в том, что не построили надлежащих укреплений или не оборудовали оборонительных позиций, а также в других оперативных ошибках, которые привели к частичному захвату противником восточного региона страны, где в настоящее время ведутся ожесточенные бои, говорится в заявлении службы безопасности.

Аресты развернулись на фоне призывов принять меры против командиров, в силу некомпетентности или по халатности допустивших дезертирство в рядах ВСУ. Солдаты, покидающие подразделения без разрешения, нередко оправдывают свои действия несогласием с командованием.

Арестованный полковник также несет ответственность за то, что 12 солдат его батальона оставили позиции, говорится в заявлении СБУ. Отдельно был арестован командир 155-й бригады. Как сообщается, в результате его действий значительная часть бойцов его бригады самовольно покинула позиции на этапе, когда ВСУ испытывают острый кадровый голод.

Украина также борется с коррупцией в армии на фоне громких разоблачений взяточничества со стороны военных чиновников — в частности, медицинских комиссаров, которые могут выдавать освобождения от призыва.

Во вторник СБУ объявила об аресте главного военного психиатра страны, заявив, что с начала российской спецоперации он обогатился более чем на миллион долларов, приобретя несколько объектов недвижимости и четыре автомобиля BMW.

Преступления, по которым предъявлены обвинения командирам, могут караться тюремным заключением сроком до десяти лет. СБУ заявила, что в качестве меры пресечения будет добиваться заключения арестованных под стражу.

Солдаты 125-й бригады, участвовавшей в обороне Харьковской области, заявили, что среди задержанных оказался их бывший командир, и гневно раскритиковали его арест.

“Мы защищали огромный участок границы и сражались насмерть в первые часы атаки. У нас не хватало людей, боеприпасов и поддержки, но мы сражались — под руководством нашего командира!” — говорится на странице бригады в соцсетях.

Комментарии читателей:

Costa Sakellariou

Одно маленькое наблюдение насчет Украины... Было любопытно видеть на побережье прошлым летом украинских женщин. Они приезжали целыми автобусами, парковались на целый месяц и просто балдели от пляжной жизни. Это произвело поистине удручающее впечатление на местных жителей (особенно женщин), которые помнят, что такое настоящая война и национальная борьба. А это — и масса дорогих автомобилей с украинскими номерами — смотрится просто отвратительно!

Davey

Потерять поддержку общественности — это еще ладно. Когда сами войска уже не знают, за что воюют, тут уж точно пиши пропало.

Lefthalfbach

Раз солдаты бегут в таких количествах, то Украина должна сесть и договориться, пока еще может.

David

Мы наблюдаем агонию Украины. Схватка была проиграна в тот же день, когда лидеры страны ее затеяли. Эти три года кровавой бойни оказались совершенно бессмысленны и принесли лишь необратимые территориальные потери. Украина превратилась в смертельного врага России и к тому же объединилась с ее противниками. А ведь могла бы оставаться нейтральной и мирной и поддерживать с Россией добрососедские отношения, как и большинство других стран. Заодно сохранила бы Крым, Донбасс и все остальное. Теперь ей еще повезет, если она сохранит независимость. Тот, кто решил, что воевать с Россией за НАТО — это хорошая затея, ответит перед судом истории, будущими поколениями и собственной совестью.

Sleep of reason

Хорошо, что в конце концов Украина проигрывает. Они даже “Щелкунчика” и то запретили — но и это не помогло. Как же я устал от этой Украины! Слышать о ней больше не хочу.

Igancio

Украина = заоблачный уровень коррупции.

Эти два понятия идут рука об руку: говорим одно — подразумеваем другое.

Мне становится не по себе, когда я вижу, как огромные деньжищи, отданные Украине, в итоге превращается в автомобили класса “люкс” с украинскими номерами, которые колесят по самым шикарным курортам Европы.

Steven McCain

Давайте начистоту: Украина для нас лишь марионетка, чтобы унизить и опозорить Россию. Напоминает Вьетнам, когда мы поддержали продажное правительство в Сайгоне. Но стоило нам отвернуться, как его правительство пало под натиском северных коммунистов, у которых была четвертая по величине армия в мире. Те, кто не помнят прошлого, обречены повторять его вновь и вновь.

Cogito

Украине было бы гораздо лучше последовать примеру соседней Белоруссии. Та по сравнению с ней — оазис мира и процветания. В Белоруссии нет олигархов, нет беженцев, и она живет в мире с Россией.

Dave Godinez

Хватать командиров за военные неудачи — поразительно советский/российский способ решать проблемы. А арест главного военного психиатра за взяточничество — прекрасный пример того, как глубоко в стране пустила корни коррупция и почему ей нет места в НАТО и ЕС. Выходит, между Украиной и Россией и впрямь нет особой разницы!

AKA

Не поймешь эти новости с Украины: сегодня они побеждают, завтра уже проигрывают. Но в публикациях прослеживается явная закономерность. Если они побеждают, то благодаря поставкам высокотехнологичного оружия. Если же проигрывают, то потому, что не желают воевать.