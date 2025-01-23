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Военное обозрение

Суд отказал Игорю Стрелкову в смягчении наказания, оставив его отбывать срок в колонии общего режима

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Источник изображения: topwar.ru

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание по обвинению в экстремистской деятельности, останется в колонии, суд отказал в смягчении наказания. Об этом пишет российская пресса со ссылкой на решение суда.

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказал в удовлетворении ходатайства защиты Стрелкова о смягчении наказания с заключения на принудительные работы. Причиной этого стала характеристика, выданная администрацией ИК № 5, в которой свои четыре года он отбывает. Документ охарактеризовал Стрелкова как не вставшего на путь исправления, вину не признавшего и постоянно нарушающего режим. В администрации колонии не уверены, что он не совершит еще одно преступление.

Стрелков стоит на профилактическом учёте как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию, вину не признаёт, в содеянном не раскаялся, не считает труд средством исправления, поддерживает неопределённо настроенную часть осуждённых,

- говорится в документе.

Напомним, что приговор Стрелкову Московский городской суд вынес в январе 2024 года, частично удовлетворив ходатайство гособвинения, назначив ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил Стрелкову администрирование любых сайтов сроком на три года. А в декабре прошлого года адвокат Стрелкова Александр Молохов составил ходатайство о замене неотбытой части срока Стрелковым в исправительной колонии общего режима на наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Поданную позднее апелляцию на приговор суд оставил в силе, посчитав, что он вынесен справедливо. В зону СВО Стрелкова также не отпустили, в конце июня отправив в ИК общего режима. Сам Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан 21 июля 2023 года в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета).

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1 комментарий
№1
23.01.2025 03:23
Уже и каждый военный журналист норовит лить помои на СВО, типа я тут больше всех видел и слышал и самый самый  за правду и все хорошее. Для таких есть вертолет с ИИ для проявления своего бесстрашия и геройства за Родину.
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