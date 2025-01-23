Один вместо четырех: США начинают серийное производство снарядов M1147 AMP для танков Abrams

Источник изображения: topwar.ru

В США принято решение о начале серийного производства усовершенствованного многоцелевого боеприпаса M1147 AMP. Об этом информирует издание Аrmy Recognition. В публикации отмечается, что эти снаряды значительно повысят огневую мощь танков Abrams.

Снаряд M1147 AMP повышает огневую мощь танка M1 Abrams, объединяя возможности четырёх устаревших 120-миллиметровых снарядов в одно универсальное решение, обеспечивающее повышенную эффективность против бронетехники, укреплённых сооружений и личного состава противника

– говорится в материале.

Источник изображения: topwar.ru

Автор публикации добавляет, что снаряд M1147 AMP обеспечит экипажам основных боевых машин расширенные возможности по ведению огня, гарантируя готовность и превосходство над противником в будущих военных конфликтах.

Снаряд M1147 AMP — это кумулятивный многоцелевой боеприпас, специально разработанный для основного боевого танка M1 Abrams, заменяет четыре существующих 120-миллиметровых снаряда: кумулятивный противотанковый боеприпас M830, многоцелевой противотанковый снаряд M830A1, кассетный боеприпас M1028 и снаряд M908 для преодоления препятствий. Такое объединение значительно повышает эффективность материально-технического обеспечения, упрощает базовую комплектацию танка и решает проблемы, связанные со старением запасов

– отмечает издание.

Продолжая перечислять достоинства усовершенствованного боеприпаса, Аrmy Recognition подчеркивает, что он оснащен многорежимным программируемым взрывателем, который позволяет ему поражать различные цели.

Режим точечного подрыва (PD) предназначен для прямого воздействия на бронированные и укрепленные цели, обеспечивая максимальную кинетическую энергию при контакте. Режим точечного подрыва с задержкой (PD-Delay) позволяет снаряду проникать в конструкции до подрыва, нанося максимальный внутренний ущерб и улучшая способность разрушать бункеры. Режим воздушного подрыва очень эффективен против незащищённого личного состава и лёгкой техники, создавая смертоносный осколочный эффект на большой площади, что делает его идеальным для нейтрализации вражеской пехоты или легкобронированной техники

– объясняет автор материала.

При этом американские военные эксперты уверены, что внедрение M1147 AMP знаменует собой важный шаг в повышении боеспособности, эффективности и оперативности как в текущих, так и в будущих боевых условиях.

Это решение укрепит позиции основного боевого танка Abrams как краеугольного камня современной бронетехники

– резюмирует Аrmy Recognition.