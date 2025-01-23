«Зелёный переход»: китайская компания начала строительство в Казахстане завода по производству ветряных турбин на 2 ГВт в год

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Китайская компания Envision, занимающаяся технологиями возобновляемой энергетики, начала строительство завода по производству ветряных турбин и систем хранения энергии (ESS) в Казахстане.

Компания, как сообщается, специализируется на комплексных решениях для достижения нулевого уровня выбросов — от ветряных турбин и программного обеспечения для систем управления энергопотреблением (EMS) до электростанций, «зелёного» водорода и промышленных парков, говорится на сайте компании.

При общей сумме инвестиций в 40 миллионов долларов завод в Казахстане будет производить в год ветряные турбины на 2 ГВт и аккумуляторные системы хранения энергии (BESS) на 1 ГВт·ч. Это примерно 250 ветряных турбин мощностью 8 МВт в год и около 100 блоков BESS мощностью 10 МВт·ч. Проект позволит создать более 3000 рабочих мест. Предприятие планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года.

По данным Envision, 60% оборудования, произведённого на заводе, будет поставлено для проектов по чистой энергии и модернизации сетей в Казахстане. Остальные 40% будут экспортированы в другие страны Центральной Азии и Южного Кавказа. Зелёный переход?

Помимо строительства завода, китайская компания будет оказывать техническую поддержку на протяжении всего жизненного цикла проектов в области экологически чистой энергетики в Республике Казахстан.