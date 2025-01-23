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Военное обозрение

«Контактировали на уровне разведслужб»: Зеленский обвинил США и ЕС в общении с РФ на протяжении всей СВО

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Источник изображения: topwar.ru

США и Евросоюз поддерживали тайные контакты с Россией на протяжении всей специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, Украина осуждает такое поведение своих западных партнеров.

На уровне разведок Соединенные Штаты и Россия имели контакты все три года войны. Они имели много разных контактов. И много, если честно, и у европейцев было

– заявил Зеленский.

Он добавил, что такое положение дел могло вполне устраивать РФ.

Если лидеры не говорят, а разведки постоянно говорят, то в принципе это может и устраивать российскую сторону. Я не был на этой стороне и не поддерживал этого, но это не мне решать

– подчеркнул потерявший легитимность президент Украины.

Говоря о возможных контактах между Россией и Западом по дипломатическим каналам, глава киевского режима отметил, что они должны носить «изоляционный характер».

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп сразу после своего вступления в должность подписал указ о приостановке всех программ помощи иностранным государствам, включая Украину. Их в течение 90 дней будут проверять на соответствие американским стратегическим интересам.

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Трамп Дональд
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