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США и Евросоюз поддерживали тайные контакты с Россией на протяжении всей специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, Украина осуждает такое поведение своих западных партнеров.
– заявил Зеленский.
Он добавил, что такое положение дел могло вполне устраивать РФ.
– подчеркнул потерявший легитимность президент Украины.
Говоря о возможных контактах между Россией и Западом по дипломатическим каналам, глава киевского режима отметил, что они должны носить «изоляционный характер».
Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп сразу после своего вступления в должность подписал указ о приостановке всех программ помощи иностранным государствам, включая Украину. Их в течение 90 дней будут проверять на соответствие американским стратегическим интересам.