Рябков заявил, что при Трампе появилось небольшое окно возможностей для договоренностей с США

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Небольшое окно возможностей для договоренностей с новой администрацией США существует, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же: по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома, на сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей", - сказал он в среду в Институте США и Канады РАН.

"Важно поэтому понимать, с чем и с кем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с Вашингтоном, как максимизировать возможности, минимизировать риски", - заявил Рябков.

"Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских трений и, наверное, даже разборок. Как эта ситуация повлияет на контуры внешнеполитического курса США, тоже вопрос, требующий пристального внимания", - сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, ситуация в Соединенных Штатах в настоящий момент "беспрецедентная". "С победой Трампа, вопреки предсказаниям и доминирующей в американской международной политологии либерал-глобалистской группировке, США вступают и, наверное, уже вступили в новую реальность национал-популизма, классического экспансионизма, претензии на "доктрину Донро" (игра слов по аналогии с "доктриной Монро" - Дональд Трамп и Джеймс Монро - ИФ), как уже это прозвучало, и силовой геополитики без гуманитарной, гендерной и прочих оберток", - сообщил Рябков.

Он заявил, что предстоящий период в российско-американских и международных отношениях "будет сопряжен не просто с значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости".

"Трамп, несомненно, движим идеей, назовем вещи своими именами, мессианства, исторического мессианства. Не случайно он объявил в инаугурационной речи, что Господь спас его, чтобы сделать его страну снова великой. Это та реальность, которая в прошлом, наверное, отсутствовала с точки зрения объекта исследований", - сказал Рябков.