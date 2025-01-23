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Военное обозрение

Движение «Талибан» в ответ на требование Трампа вернуть США оставленное при выводе войск вооружение потребовало вернуть афганские активы

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Источник изображения: topwar.ru

Руководство движения «Талибан»* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) отказалось вернуть США вооружения и военную технику, в изобилии доставшиеся афганским властям после вывода из этой страны американского военного контингента.

Часть из трофейного американского оружия талибы* уже успели использовать для своих подразделений. Совокупная стоимость брошенной армией США техники оценивается в семь миллиардов долларов.

Более того, «Талибан»* в ответ требует у США вернуть находящиеся на американских счетах афганские деньги, которые были размещены в американских банках марионеточными режимами Афганистана, а также выплатить компенсацию за годы оккупации страны. Кроме того, «Талибан»* предложил США возобновить поставки оружия, необходимого Афганистану для борьбы с ИГИЛ*.

Накануне новый президент США Дональд Трамп отказался финансово помогать Афганистану, пока не будут возвращены самолеты, боеприпасы класса «воздух – земля» и другие вооружения, брошенные там американскими военными при бегстве в 2021 году. Выступая на митинге в Вашингтоне, Трамп раскритиковал действия администрации своего предшественника Джо Байдена и пообещал, что будущая финансовая помощь Афганистану будет зависеть от возвращения утраченного арсенала. По словам Трампа, талибы* обязаны вернуть оружие и технику Соединённым Штатам.

Согласно отчету американского Минобороны, оставленные в Афганистане армией США вооружения первоначально были предназначены для оснащения ныне несуществующих Афганских национальных сил обороны и безопасности. Среди брошенной техники оказались военные вертолеты, бронетранспортеры, легкие тактические машины, стрелковое оружие, боеприпасы и специализированное оборудование связи. Больше всего американцы опасаются, что некоторые из захваченных технологий, включая беспилотники и коммуникационное оборудование, могут быть переданы талибами* на изучение России и Китаю.

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Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
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Трамп Дональд
Проекты
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