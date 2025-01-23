Чешская оппозиция предупредила Киев о прекращении поставок артиллерийских снарядов для ВСУ в случае прихода к власти

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Чехия прекратит поставку артиллерийских боеприпасов Украине в случае прихода к власти оппозиции. С таким предупреждением для Киева выступил глава теневого правительства крупнейшей оппозиционной партии Чехии ANO Карел Гавличек, пишет чешская пресса.

На сегодняшний день Чехия является одним из основных поставщиков артиллерийских снарядов для украинской армии, Прага реализует так называемую «чешскую инициативу», в рамках которой закупает боеприпасы у третьих стран на собранные средства. Но все это может закончиться в случае прихода к власти в стране оппозиции.

Как заявил Гавличек, в случае вхождения в правительство движения бывшего премьера Андрея Бабиша, инициатива с боеприпасами для Киева будет свернута. Зеленскому придется искать других поставщиков.

Мы не будем продолжать инициативу по боеприпасам. Совсем нет.

- заявил политик.

Напомним, что Чехия в марте прошлого года обещала Украине закупить и поставить порядка 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 мм при финансовом участии западных стран. Затем количество было снижено до 500 тысяч снарядов, так как возникли «некоторые трудности». В общем, на сегодняшний день, по данным украинцев, поставлено чуть более трети от обещанного. В этом Запад обвинил Россию, которая также закупала в третьих странах снаряды «советских» калибров в начальный период конфликта.