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Военное обозрение

Производитель танков Leopard - немецкая компания KMW - открыла на территории Украины предприятие по ремонту бронетехники

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Источник изображения: topwar.ru

Германия продолжает поддерживать киевский режим, накануне появилась информация, что немцы открыли на территории Украины совместное предприятие по ремонту военной техники германского производства.

Данная информация появилась в ТГ-канале министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, который утверждает, что производитель танков Leopard немецкая компания KMW официально открыла предприятие на украинской территории. Где, естественно, не раскрыл, заявив, что ремонт там будет проходить техника, поставленная немцами ВСУ.

Рад сообщить об официальном открытии совместного предприятия между KMW (KNDS Deutschland) и одним из украинских оборонных предприятий. Вновь созданная компания будет специализироваться на обслуживании и ремонте военной техники, поставленной немецкой компанией силам обороны Украины.

- написал Сметанин.

На предприятии будут работать украинские специалисты, которые уже прошли необходимое обучение в Германии, других подробностей пока нет. Украинские медиа сообщают, что компания KNDS Deutschland поставляла ВСУ танки Leopard 1 и Leopard 2, самоходные зенитные установки Gepard и самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

Стоит отметить, что это не первое совместное предприятие, открытое немцами на Украине, в июне прошлого года центр по ремонту боевой техники открыли АО «Украинская оборонная промышленность» и концерн Rheinmetall.

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
PzH 2000
Компании
Rheinmetall
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