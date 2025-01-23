«Если нужно – будем таранить»: в нашей стране отмечается День авиации войск ПВО

Источник изображения: topwar.ru

22 января в России отмечается День авиации войск противовоздушной обороны. В этот день в 1942 году приказом Наркомата обороны СССР корпуса, дивизии и полки истребительной авиации, выделенные для противовоздушной обороны стратегических объектов, вошли в состав войск ПВО.

Впервые применять боевую авиацию для прикрытия стратегических объектов в России начали еще во время Первой мировой войны. Оснащенные пулеметами аэропланы регулярно вылетали на перехват вражеских самолетов. Именно в те годы русские летчики начали практиковать такой вид перехвата воздушной цели, как таран. Как правило на него шли в тех случаях, когда боезапас уже был израсходован, а уничтожить непрошенного гостя не удалось.

Источник изображения: topwar.ru

Первым русским летчиком, совершившим воздушный таран вражеского самолета, стал Петр Нестеров. 8 сентября 1914 года он на двухместном французском самолете «Моран» атаковал группу из трех самолетов-разведчиков противника. Одну из воздушных целей он ударил фюзеляжем своего самолета. В результате погиб и вражеский экипаж, и сам Нестеров.

Во время Великой Отечественной войны советские пилоты неоднократно повторяли этот маневр. Так, 29 июля 1941 года заместитель командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка Петр Еремеев протаранил в небе над Подмосковьем немецкий Ju-88. В августе того же года воздушный таран совершил Виктор Талалихин, уничтоживший таким образом немецкий самолет Heinkel и сумевший покинуть свой поврежденный истребитель на парашюте. Через два месяца при выполнении своего второго воздушного тарана Виктор Талалихин погиб.

Особой миссией для советских истребителей-перехватчиков стало обеспечение безопасности проведения парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Это событие было крайне важным с политической точки зрения. Необходимо было продемонстрировать всему миру, что СССР не сломлен и способен победить фашистскую Германию. Прямо с торжественного марша войска отправлялись на передовую. Прикрывать небо над столицей было поручено самым опытным пилотам.

Если нужно – будем таранить

– клялись советские летчики перед боевым вылетом.

В январе 1942 года вся истребительная авиация, основной задачей которой была оборона стратегических объектов, была передана в подчинение командования ПВО СССР. Тогда в состав авиации ПВО вошли 40 истребительных авиационных полков, из которых в мае 1943 года сформировали 1-ю воздушную истребительную армию ПВО.

После того, как советское командование начало широкомасштабное наступление, авиация ПВО участвовала в обеспечении этих операций, а также использовалась для прикрытия тылов и коммуникаций советской армии. На момент окончания Великой Отечественной войны летчики авиации ПВО совершили свыше 270 тысяч вылетов, уничтожив 4170 самолетов противника.

Послевоенные годы охарактеризовались для авиации войск ПВО постановкой на вооружение реактивных самолетов. В 1947 году в ОКБ Микояна и Гуревича был разработан истребитель МиГ-15, ставший самым массовым реактивным самолетом в истории авиации. Всего было выпущено более 15 тысяч боевых машин, которые состояли на вооружении не только советской армии, но и многих других армий мира. МиГ-15 участвовал в Корейской войне, а также применялся в первых арабо-израильских войнах и в многочисленных локальных конфликтах по всему миру.

Источник изображения: topwar.ru

За время своего существования авиация войск ПВО неоднократно передавалась в подчинение Военно-воздушным силам, но всякий раз возвращалась обратно под командование Войск противовоздушной обороны. Только в 1998 году после объединения ВВС и Войск ПВО в единый вид Вооруженных Сил, авиация ПВО как самостоятельный род авиации прекратила свое существование. А в 2015 году ВВС вошли в состав Воздушно-космических сил России.

В настоящее время использование авиации в целях противовоздушной обороны приобрело особую актуальность. Самолеты-разведчики НАТО, а также беспилотные летательные аппараты Североатлантического альянса регулярно проводят разведку в непосредственной близости от границ РФ.

Сейчас основную работу по обеспечению неприкосновенности воздушных границ страны выполняют истребители-перехватчики МиГ-31. В свое время этот самолет специально разрабатывался для перехвата бомбардировщиков и крылатых ракет противника в любых условиях и на любой высоте.

МиГ-31 способен развивать скорость до 3 тысяч км/ч и быстро подниматься на высоту до 21 тысячи метров. Кроме того, как подчеркивают разработчики самолета, он может эффективно взаимодействовать с наземными ЗРК противовоздушной обороны.

Источник изображения: topwar.ru

Мощный радар самолета может использоваться для наведения на воздушные цели управляемых ракет, запущенных с других истребителей, сближающихся с противником на дистанцию ракетного залпа в режиме радиолокационного молчания

– отмечают в госкорпорации «Ростех».

Стоит отметить, что модификация истребителя-перехватчика МиГ-31К оснащается гиперзвуковой ракетой «Кинжал», которая уже неоднократно применялась в ходе специальной военной операции на Украине. С помощью этого средства поражения ВС РФ атакуют командные пункты противника, находящиеся на большой глубине.

Как подчеркивают в российском Генштабе, истребители-перехватчики несут боевое дежурство в круглосуточном режиме. Они способны уничтожить или принудить к посадке практически любой объект, который посмеет вторгнуться в воздушное пространство России.