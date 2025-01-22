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Интерфакс-АВН

Глава МИД Дании предлагает не ослаблять бдительность в связи с планами Трампа на Гренландию

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Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

Брюссель. 21 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Дании Ларс Расмуссен во вторник заявил, что, хотя президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи не упоминал о притязаниях на Гренландию, еще рано говорить об урегулировании ситуации.

"Я не могу отвергать возможность какого-либо кризиса, потому что Трамп говорил и о других вещах по поводу расширения американской территории", - цитируют западные СМИ Расмуссена.

По его мнению, нельзя допустить мирового порядка, где крупные государства могут получать все, что они захотят.

СМИ уточняют, что после принесения присяги и последующей речи Трампу в Овальном кабинете журналисты задавали вопросы о Гренландии. Трамп тогда сказал, что Гренландия нужна США для безопасности, и при этом она - самоуправляемая территория Дании - обходится Копенгагену в слишком значительные суммы денег.

CNN напоминал, что президент ранее также пообещал использовать тарифы в качестве инструмента переговоров с другими странами, включая, например, Данию, оказывая давление на нее с целью передачи контроля над Гренландией Соединенным Штатам.

В понедельник премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Европе придется "прокладывать курс сквозь новую реальность". Одновременно с тем она заявила, что Дании нужно сохранить альянс с США. Также премьер признала право жителей Гренландии на самоопределение.

Во вторник она созвала встречу лидеров ряда датских партий, чтобы рассказать о ситуации вокруг Гренландии.

Трамп не раз выражал желание включить Гренландию в состав США, так как это соответствовало бы национальным интересам Вашингтона. При этом он не стал исключать, что может пойти на применение военной силы для достижения этой цели. Это вызвало беспокойство в Дании и других странах Европы. Власти Гренландии отмечали, со своей стороны, что стремятся в будущем к независимости от Копенгагена, но не для того, чтобы войти в состав США.

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